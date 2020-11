Il gioco Marvel Reame dei Campioni arriverà su Android il 16 dicembre

Gli sviluppatori di Kabam Games, dopo oltre un anno dall’annuncio iniziale, hanno comunicato che il nuovo gioco RPG Marvel Reame dei Campioni arriverà su Android dal prossimo 16 dicembre.

Marvel Realm of Champions launches on December 16, 2020. Pre-register now to earn Battleworld launch day rewards: https://t.co/z7lyZg8zx7#MarvelRealm #Marvel #MakeMarvelYours pic.twitter.com/D8KxfWBFcC — Marvel Realm of Champions (@MarvelRealm) November 9, 2020

La trama del gioco sembra essere molto avvincente, distaccandosi del tutto da quella del Marvel Cinematic Universe:

Molto tempo fa, Maestro, alter-ego malvagio di Hulk proveniente da un altro futuro, ha costretto dei frammenti di realtà a ricomporsi tra loro per creare il suo personale Battleworld. Ha regnato su questo miscuglio di linee temporali alternative popolate da dèi e da eroi, ma poi è stato ucciso in un complotto segreto! Senza il suo pugno di ferro a tenerlo insieme, il mondo è piombato in un caos ancor più profondo. Il caos ha determinato l’ascesa dei Baroni, che hanno preso controllo delle loro terre, tentando di volgere le sorti della guerra a loro favore. All’alba di questa Guerra Segreta, toccherà a TE, audace Evocatore, risolvere il mistero del Battleworld, accettando il tuo vero destino: diventare un Campione!

Fra le principali caratteristiche del gioco troviamo:;

Personalizza il tuo Campione: l’unico gioco Marvel dove puoi diventare il tuo Campione preferito, modificandolo in modo da riflettere la tua personalità e il tuo stile di lotta.

Migliora il tuo Campione: conquista armi, equipaggiamenti e perfezionamenti lottando in mezzo al caos, per potenziere le abilità e la forza del tuo Campione. Più diventerà potente, più grande sarà la tua gloria. Le possibilità e le combinazioni sono infinite!

Rivesti il tuo ruolo: gioca il tank con Hulk, incassando colpi mentre sferri devastanti attacchi ad area. Usa Black Panther per dare il meglio negli scontri uno contro uno in mischia, infliggendo danni letali. Polverizza i nemici con attacchi a distanza super-caricati con Guerriero Ragnatela e Legionario di Ferro. Rafforza i tuoi alleati con Tempesta e Strega Suprema, per infliggere esplosioni di danno e sbaragliare interi gruppi di nemici.

Come detto, Marvel Reame dei Campioni sarà disponibile su Android dal 16 dicembre ma gli sviluppatori hanno già aperto le pre-registrazioni sul Play Store. Fra l’altro, coloro che si preregistreranno guadagneranno due pezzi di equipaggiamento perfetti e una valuta di gioco extra.