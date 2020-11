YouQuest è un’app di sondaggi anonimi che mette in palio buoni Amazon

Vi è mai capitato di avere un dubbio su qualcosa ma di non volerne parlarne con qualcuno che conoscete? Solo nelle scorse ore abbiamo parlato di WhatsApp e del nostro consiglio di aggiungere i sondaggi e adesso abbiamo scoperto l’app YouQuest, grazie alla quale creare o rispondere a sondaggi già creati da altri in maniera del tutto anonima.

I vantaggi offerti da YouQuest (qui il sito web ufficiale) sono sia per coloro che creano i sondaggi che per coloro che rispondono. Sottolineando ancora una volta che tutto viene fatto in maniera anonima, chi crea il sondaggio riceve una risposta alla propria domanda mentre chi risponde ai sondaggi degli altri ha la possibilità di vincere un buono Amazon da 10 euro ogni settimana.

I sondaggi possono andare da cose banali come “Quale colore sta meglio con questa gonna” e “Vi piace il mio nuovo tatuaggio” a cose molto più serie. Il tutto comunque viene protetto da un livello di anonimità.

Esempio di creazione di un sondaggio Esempio di risposta a un sondaggio Esempio di sondaggio creato Classifica generale





Per funzionare al meglio, YouQuest necessita chiaramente di una community quanto più ampia possibile: più gente c’è che crea e risponde ai sondaggi, più aiuto le persone riceveranno (e più possibilità avranno di vincere un buono Amazon da 10 euro). In pratica, effettuando sempre nuove domande e rispondendo ai quesiti posti dagli altri utenti, verranno accumulati punti che permetteranno di scalare la classifica diventando il miglior YouQuester settimanale.

Per contribuire a far crescere la community è possibile invitare altre persone ad iscriversi con il vantaggio di ricevere 50 punti per chi invita le persone e 100 punti per coloro che si iscrivono.

Si tratta di un’app che, se sfruttata al meglio dalla community, può fornire un sacco di aiuto alle persone, anche su argomenti un po’ delicati e che magari non si vogliono discutere con la famiglia o con gli amici. Gli sviluppatori addirittura descrivono il progetto come un “social network che aiuta gli utenti a prendere decisioni“.

Non è però tutto rosa e fiori con YouQuest. Nella sua implementazione attuale, il punteggio finale delle classifiche per i buoni Amazon viene calcolato solo in base al numero di sondaggi creati e risposte fornite. Ciò significa che, in teoria, è possibile rispondere in maniera del tutto casuale alle domande poste dagli utenti così da velocizzare il processo e aumentare le possibilità di ricevere il buono. In questo modo si andrebbe a rovinare la validità dei sondaggi, visto che le risposte non coinciderebbero effettivamente con ciò che si pensa.

Una possibile soluzione sarebbe quella di creare un timer di attesa fra il mostrare la domanda a schermo e la possibilità di rispondere. Ciò non risolverebbe del tutto il problema ma lo ridurrebbe sensibilmente.

Per quest’articolo ci siamo basati sulla versione Android dell’app YouQuest disponibile in maniera del tutto gratuita sul Play Store. Tuttavia, sottolineiamo che è disponibile anche un’app per iOS sull’App Store, anch’essa del tutto gratuita.