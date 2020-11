Top 3 funzioni che vorremmo vedere su WhatsApp

WhatsApp è l’app di messaggistica mobile più popolare al mondo, superando di recente la soglia di 100 miliardi di messaggi inviati quotidianamente. La piattaforma di proprietà di Facebook ha offerto costantemente miglioramenti e aggiunte dal suo lancio alla fine degli anni 2000, anche se non tutte le aggiunte sono state gradite (come la forte integrazione con i servizi Facebook). Tra VoIP e videochiamate, controlli sulla privacy migliorati e autenticazione biometrica, abbiamo visto un sacco di funzionalità arrivare sulla piattaforma negli ultimi anni. Tuttavia, c’è molto di più che l’azienda potrebbe portare in tavola.

In quest’articolo vogliamo esprimere la nostra Top 3 delle priorità sulle quali dovrebbero concentrarsi gli sviluppatori, un paio delle quali già offerte da app di messaggistica concorrenti.

Le migliori 3 funzioni che vorremmo vedere su WhatsApp

Supporto multi dispositivo e multi numero

Questa probabilmente non è solo la nostra richiesta numero 1 ma è anche la richiesta numero 1 di moltissimi altri utenti. Poter utilizzare il proprio account WhatsApp su più dispositivi in contemporanea (anche non compatibili con la rete mobile 3G/4G ma solo col WiFi) sarebbe di grande aiuto a molti. Fortunatamente questa funzione è già in fase di sviluppo.

Su questa stessa linea troviamo anche il supporto a più account sullo stesso smartphone. Uno degli svantaggi dell’utilizzo di WhatsApp è che ufficialmente non funziona con più numeri. La funzione Dual App vista sui dispositivi di Samsung, Huawei, Xiaomi e molti altri marchi consente di eseguire due account in contemporanea ma, oltre a non essere qualcosa di ufficiale, non è nemmeno implementata in maniera particolarmente elegante.

Questa funzione fra l’altro è già disponibile su Telegram.

I sondaggi su WhatsApp

All’interno dei gruppi per adesso si hanno le stesse funzionalità di una chat singola. Questo è un po’ limitante, visto che in uno spazio con più persone ci sono diversi altri modi di interagire e uno di questi è il sondaggio. Una funzione di sondaggio sarebbe benvenuta in WhatsApp. Ad esempio, potrebbe consentire di decidere rapidamente un luogo per il pranzo con gli amici (nonostante la pandemia). Si spera che la società implementi questa funzionalità il prima possibile in quanto sembra una soluzione naturale per la piattaforma e non proprio difficile da integrare.

Messaggi temporizzati

Poter inviare istantaneamente un messaggio a qualcuno che si trova a chilometri di distanza dovrebbe essere già considerato un miracolo della tecnologia ma è ormai qualcosa che diamo per assodato da anni. Una funzione che permetta di decidere il tempo di invio di un messaggio sarebbe molto apprezzata.

Tecnicamente la pianificazione dei messaggi su WhatsApp è già possibile ma richiede app di terze parti. Tuttavia, ci piacerebbe vedere la funzionalità in maniera nativa, in quanto potrebbe essere utile per gli auguri di compleanno, i promemoria da inviare alle persone e altro ancora.

Voi che cosa ne pensate? Quali sono le vostre funzioni preferite delle altre app che vorreste vedere in WhatsApp?