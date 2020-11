Motorola Moto G 5G ufficiale: specifiche e prezzi ITA

Con un sistema di nomenclature non proprio perfetto, Motorola ha annunciato il nuovo smartphone di fascia media Motorola Moto G 5G. Come potete sicuramente notare, la principale caratteristica è il supporto alle reti 5G.

Al cuore del nuovo Motorola Moto G 5G trova spazio il SoC Qualcomm Snapdragon 750G insieme a 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile via micro SD).

La durata della batteria non sarà per niente un problema, grazie alla batteria da 5000 mAh e al sistema di ricarica rapida TurboPower da 20 W. Il tutto viene fornito in una scocca certificata IP52, la quale dovrebbe proteggere dagli schizzi d’acqua.

Il comparto fotografico può contare su tre fotocamere posteriori, fra cui un sensore principale da 48 MP con obiettivo grandangolare, un sensore 8 MP con obiettivo ultra grandangolare e un sensore da 2 MP con obiettivo macro, oltre a un flash LED. Nella parte anteriore è presente una fotocamera selfie da 16 MP.

La connettività sul Moto G 5G, oltre al supporto al 5G, include WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS dual-band, radio FM, NFC e un connettore USB-C. C’è anche un jack per cuffie da 3,5 mm e, rompendo con le convenzioni recenti, un sensore di impronte digitali montato posteriormente.

Specifiche Motorola Moto G 5G Costruzione Plastica Dimensioni e peso 166.1 x 76.1 x 9.9mm / 212g Display 6.7-pollici AMOLED FHD+ SoC Qualcomm Snapdragon 750G RAM & Storage 4GB/64GB Batteria 5000mAh con TurboCharge da 20w Sensore biometrici Sensore di impronte capacitivo posteriore Fotocamere posteriori 48MP / 8MP / 2MP Fotocamera anteriore 16MP Porte USB-C / jack audio da 3.5mm Connettività Wifi 802.11ac / Bluetooth 5.1 / NFC / A-GPS Software Android 10

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, il Motorola Moto G 5G sarà disponibile nei prossimi giorni in Europa a 299 euro.

