Honor 10X Lite esordirà in Europa il 10 novembre

Gli ostacoli posti dagli USA a Huawei e alle sue collaborazioni con partner americani non stanno frenando l’azienda dal lanciare nuovi smartphone a livello globale. Il prossimo 10 novembre ad esempio sarà la volta di Honor 10X Lite, smartphone di fascia bassa.

Il nuovo Honor 10X Lite è alimentato dal SoC Kirin 710 e dispone di 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione a bordo. Fra le altre caratteristiche di 10X Lite troviamo un display LCD FullHD da 6,67″ con un foro al centro per la fotocamera selfie da 8 MP. Sul retro, vi è una configurazione quadrupla, che è una combinazione del sensore primario da 48 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, una macro da 2 MP e una per la profondità di 2 MP.

A completare la dotazione hardware dello smartphone vi è un sensore di impronte digitali capacitivo posto lateralmente, sopra il tasto di accensione e spegnimento, e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22,5W.

Dal punto di vista software, arriva con Android 10 personalizzato con la Magic UI 3.1 ma, come molti altri smartphone Honor lanciati dall’anno scorso, questo non viene fornito con i servizi di Google. Al posto del Play Store quindi trova spazio lo store AppGallery di Huawei, sempre più ricco di applicazioni.

Purtroppo per ora non sappiamo quale sarà il prezzo di Honor 10X Lite ma comunque l’attesa per scoprirlo non è molta.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che stando a una serie di benchmark preliminari, il SoC Huawei Kirin 9000 avrebbe una GPU più performante del Qualcomm Snapdragon 875, il cui annuncio ufficiale avverrà il 1° dicembre.

