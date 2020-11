Tor Browser per Android è ora pienamente basato su Firefox

Uno dei sistemi che vengono utilizzati maggiormente per navigare in maniera sicura e anonima sul web è quella di utilizzare la rete Tor. Immaginata come una rete a cipolla in cui ogni nodo rappresenta uno strato, è disponibile non solo sui computer desktop ma anche su smartphone. A questo proposito, vi segnaliamo che l’app Tor Browser per Android, dopo essere approdata in maniera stabile nel 2019 e dopo una fase di sviluppo durata diversi mesi, è stata aggiornata basandola interamente su Firefox.

Navigare sul web con Tor richiedeva le app Orbot e Orfox, fino a quando non sono state combinate nel singolo Tor Browser l’anno scorso. Tor Browser ha ora ricevuto un aggiornamento significativo, passando al codebase utilizzato dal nuovo Firefox per Android.

Mozilla ha iniziato a distribuire la sua nuova app Firefox per Android (chiamata anche “Fenix”) a tutti all’inizio di quest’anno e il team di sviluppo del Tor Browser ha lavorato da aprile per cambiare il suo codebase.

L’app ora è basata su Firefox 82.1.1 e utilizza la versione Tor 0.4.4.5 per connettersi a Internet. Ci sono anche alcune estensioni per la privacy integrate, proprio come con il browser desktop. “Avendo raggiunto la parità di funzionalità con il precedente Tor Browser per Android“, ha detto il Tor Project in un post sul blog, “continueremo a lavorare per colmare il divario con Tor Browser per desktop. Ciò include l’implementazione del “Circuit Display” e la nuova “Funzionalità Identity”, oltre a supportare l’intestazione Onion-Location e gli URL brevi “.tor.onion”, tra gli altri. Restate sintonizzati!“

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.