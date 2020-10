Giochi gratis su Google Stadia Pro | Novembre 2020

Google ha annunciato quali sono i nuovi giochi che saranno disponibili gratis per coloro che sono abbonati al servizio Google Stadia Pro nel mese di novembre 2020.

I nuovi giochi gratis di novembre saranno 6 e, seppur non tutti sono nuovi per la piattaforma di cloud gaming di Google, tutti potranno essere richiesti gratuitamente dagli abbonati a Stadia Pro a partire dal 1 novembre. Includendo questi nuovi titoli, il numero di giochi disponibili su Stadia Pro senza ulteriori costi sale a 31 in totale. E ricordate, tutti i giochi che rivendicate rimarranno gratuiti fino a quando continuerete a essere abbonati a Google Stadia Pro.

I 6 nuovi giochi gratis aggiunti dal 1° novembre a Google Stadia Pro saono:

Sniper Elite 4 (nuovo su Stadia) – In qualità di agente d’élite dello Special Operations Executive, infiltrati nell’Italia della Seconda Guerra Mondiale e distruggi una super arma dell’Asse. Questa versione di Sniper Elite 4 offre il supporto HDR esclusivo per Stadia.

(nuovo su Stadia) – In qualità di agente d’élite dello Special Operations Executive, infiltrati nell’Italia della Seconda Guerra Mondiale e distruggi una super arma dell’Asse. Questa versione di Sniper Elite 4 offre il supporto HDR esclusivo per Stadia. Risk of Rain 2 – Il breakout survival roguelike arriva su Stadia. Unisci le forze con un massimo di tre amici in questa avventura innovativa e inquietante di Gearbox Publishing.

– Il breakout survival roguelike arriva su Stadia. Unisci le forze con un massimo di tre amici in questa avventura innovativa e inquietante di Gearbox Publishing. The Gardens Between (nuovo su Stadia): controlla il tempo per svelare splendidi puzzle in un mondo ricco e tranquillo.

(nuovo su Stadia): controlla il tempo per svelare splendidi puzzle in un mondo ricco e tranquillo. Hello Neighbor: Hide & Seek (nuovo su Stadia) – Il sequel dell’originale Hello Neighbor fa il suo debutto su Stadia Pro. Preparati per altri attacchi da brivido e azioni furtive.

(nuovo su Stadia) – Il sequel dell’originale Hello Neighbor fa il suo debutto su Stadia Pro. Preparati per altri attacchi da brivido e azioni furtive. Republique : hackera i sistemi di sicurezza e abbatti un despota in questo gioco di furtività e sotterfugi.

: hackera i sistemi di sicurezza e abbatti un despota in questo gioco di furtività e sotterfugi. Sundered: Eldritch Edition – Svela magie oscure e sblocca nuovi percorsi verso la vittoria in questo vasto e bellissimo platform esplorativo.

Come parte dell’aggiornamento del catalogo, su Google Stadia a novembre arriveranno due nuovi titoli di grosso spessore: Sekiro: Shadows Die Twice e Watch Dogs: Legion. Sarebbero dovuti essere tre ma il tanto atteso Cyberpunk 2077 è stato rimandato (per la terza volta) al 10 dicembre.

Ricordiamo infine che è disponibile la demo esclusiva di Immortals Fenyx Rising anche per chi non è abbonato a Stadia Pro.

