MIUI 12 in fase di rilascio per Redmi Note 8T

Gli sviluppatori di Xiaomi stanno provvedendo al rilascio dell’aggiornamento alla MIUI 12 per il Redmi Note 8T. La versione firmware è la 12.0.1.0.QCXMIXM mentre il sistema operativo su cui si basa è ancora Android 10. In aggiunta a ciò, segnaliamo la presenza delle patch di sicurezza di ottobre 2020.

Oltre a tutte le caratteristiche intrinseche della MIUI 12 e di Android 10, il changelog delle modifiche menziona delle ottimizzazioni al layout del Centro di controllo in modalità orizzontale e una correzione relativa al rumore che si potrebbe sentire uscire dallo schermo quando è spento.

Lanciato con la MIUI 11 basata su Android 9 Pie, si tratta di un’aggiornamento molto importante per il Redmi Note 8T che non solo assicura delle prestazioni e delle funzioni migliori ma assicura anche una maggiore sicurezza grazie alle patch aggiornate.

Per chi non lo sapesse, il Redmi Note 8T è fra i migliori smartphone della fascia bassa con uno street price che ormai oscilla intorno ai 150 euro. Inoltre, è uno dei pochissimi della fascia bassa a essere dotato di chip NFC, il che lo rende compatibile con le app per i pagamenti elettronici nei negozi fisici (Google Pay su tutte).

Dimensioni: 156,7 x 74,3 x 8,35mm per 190g

Display LCD da 6,3″ FHD+ con rapporto schermo-scocca del 88,3% (86% su Note 7), Corning Gorilla Glass 5

SoC Qualcomm Snapdragon 665

4/6GB di RAM

64/128GB di memoria interna

Sensore delle impronte digitali posteriore

Connettività NFC , 4G LTE, WiFi 802.11ac dual band, Bluetooth 5, USB Type-C, jack da 3,5mm, IR

, 4G LTE, WiFi 802.11ac dual band, Bluetooth 5, USB Type-C, jack da 3,5mm, IR Speaker ultra linear1217, ampiezza massima 0,4mm

Fotocamera anteriore da 13MP AI f/2,2

Fotocamera posteriore: 48MP f/1,8, dual pixel PDAF 8MP, 120° f/2,2 2MP macro f/2,4 2MP profondità f/2,4

Batteria da 4.000mAh con ricarica veloce a 18W

Certificazione IP52 con rivestimento P2i

Sistema operativo Android 9 Pie con MIUI 11

