Googlefier è l’app che semplifica l’installazione dei servizi Google sugli smartphone Huawei e Honor

Sin da quando a Huawei è stato vietato far affari con aziende americane e quindi i suoi smartphone non hanno più potuto installare i servizi Google (GMS), in rete sono stati scovati alcuni modi per ovviare a ciò attraverso una sana dose di modding. Tuttavia, fino a ora il processo non è mai stato semplice e immediato da attuare. Ma grazie alla nuova app Googlefier (sviluppata da un membro di XDA), le cose cambiano drasticamente.

Questa è una semplice applicazione che non richiede manipolazioni complesse. Tutto quello che si deve fare è scaricare e installare il file apk; dopo il download, concedere all’applicazione tutte le autorizzazioni necessarie e seguire le istruzioni sullo schermo seguendo cinque semplici passaggi (come mostrato negli screenshot) per installare i servizi Google.

Durante il processo di installazione, Googlefier sostituirà prima l’applicazione di backup esistente e poi ripristinerà LZPlay. Una volta fatto tutto questo, l’applicazione installerà i GMS sul dispositivo. Dopo aver completato i cinque passaggi come indicato, si potrà accedere al proprio account Google. Il completamento di tutte le azioni richiederà non più di 5 minuti.

Ma è bene sottolineare notare una cosa importante. L’app Googlefier non funziona con gli smartphone aggiornati alla EMUI 11. Questo metodo è efficace solo con i dispositivi che eseguono versioni precedenti dell’interfaccia utente.

Proprio come ve lo consigliamo ogni volta che vi parliamo di una nuova Custom ROM, anche in questo caso è bene che prima di utilizzare l’app Googlefier per installare i servizi Google sul vostro smartphone Huawei o Honor, facciate un bel backup. Inoltre, se in precedenza aveste provato a installare i servizi Google in altri modi, consigliamo prima di eseguire un ripristino dei dati di fabbrica e solo dopo eseguire l’installazione di GMS utilizzando Googlefier.

