Immortals Fenyx Rising: la demo è disponibile gratis su Google Stadia

Continua il processo di Google Stadia nell’offrire versioni demo di nuovi giochi in uscita anche a coloro non sono abbonati alla versione Pro. Ed ecco allora che, dopo aver annunciato l’introduzione delle demo gratuite solo un paio di giorni fa, il servizio si arricchisce (in esclusiva) della demo di Immortals Fenyx Rising, titolo RPG open world sviluppato da Ubisoft Montreal.

Il protagonista del gioco è Fenyx, un personaggio giocante completamente personalizzabile nell’aspetto. Il gameplay è stato paragonato a quello di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e di Assassin’s Creed: Odyssey.

Come altre demo su Stadia, chiunque abbia un account Gmail può immergersi e iniziare a giocare. Non sono richieste iscrizioni o dettagli di pagamento. La demo di Immortals Fenyx Rising sarà giocabile gratuitamente fino al 29 ottobre. Potete provarlo di persona cliccando qui.

Il gioco completo uscirà il 3 dicembre ed è ora disponibile per il preordine a 59,99 euro sul negozio Stadia.

Oltre alla demo di Immortals Fenyx Rising, sono stati svelati anche diversi nuovi giochi in arrivo su Stadia. Young Souls sbarcherà sulla piattaforma il prossimo anno. È un titolo First on Stadia, il che significa che potrete giocarlo su Stadia prima di qualsiasi altra piattaforma (esclusiva temporale). Creato da 1P2P, Young Souls presenta una direzione artistica unica e una trama profondamente narrativa avvolta in un intenso gioco di ruolo.

All’appello è anche presente Phoenix Point, in arrivo nel primo trimestre del 2021, il quale mette i giocatori nei panni di alcuni sopravvissuti intenzionati a riprendersi la Terra da una razza aliena in mutamento. Con il combattimento tattico a turni e la gestione delle risorse su scala globale, questo gioco promette di essere una sfida brutale con molta rigiocabilità.

