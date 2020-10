Xiaomi Mi Mix 2S e Mi Mix 3: arriva Android 11 grazie alla custom ROM ArrowOS 11.0

Seppur Xiaomi sia diventata un’azienda ormai abbastanza affidabile quando si tratta di mantenere aggiornati i propri smartphone (tranne alcuni clamorosi casi come il Mi MIX 3 5G e il Mi A3), è chiaro che alla lunga i modelli più vecchi verranno lasciati indietro. Ed è qui che il modding entra in gioco. A questo proposito, vi segnaliamo che il team di sviluppo di ArrowOS ha rilasciato una versione ottimizzata della ROM per Xiaomi Mi Mix 2S e Mi Mix 3 basata su Android 11.

Per lo Xiaomi Mi Mix 2S, la Custom ROM ArrowOS 11.0 basata su Android 11 viene segnalata come alpha ma con “quasi tutto” funzionante. La build è elencata come alpha, quindi gli utenti dovranno aspettarsi la presenza di bug e malfunzionamenti. I problemi segnalati includono crittografia, display Wi-Fi e Android Auto, con anche lo stato permissivo SELinux riscontrato di frequente.

Lo Xiaomi Mi Mix 3, che sfoggiava Android 9 Pie al suo rilascio, ha anche ricevuto la ROM personalizzata ArrowOS 11.0 basata sul sistema operativo Android 11. Anche in questo caso però la build è una alpha, quindi scaricarla significa fondamentalmente fare da tester. Come con la ROM per Mi Mix 2S, i bug segnalati includono il display Wi-Fi e Android Auto non funzionanti, e c’è un problema con “OK Google” quando il display è spento.

Nel caso foste possessori di questi due smartphone Xiaomi e voleste provare l’esperienza di Android 11 a bordo del vostro modello (anche se non lo consigliamo per gli smartphone utilizzati per scuola e lavoro), vi rimandiamo ai due link di XDA dove gli sviluppatori hanno postato i link al download e la guida all’installazione.

