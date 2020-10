In che modo la tecnologia può aiutare ad imparare una nuova lingua?

La tecnologia trova la sua migliore applicazione quando viene utilizzata come strumento per risolvere i problemi; ad esempio, la “full immersion” è un modo altamente auspicabile per accelerare l’apprendimento delle lingue perché è necessario utilizzare la lingua per completare le attività quotidiane. Trasferirti in un paese che parla una determinata lingua, però, non è sempre possibile.

La tecnologia ti permette di sperimentare alcuni dei vantaggi della full immersion: ad esempio, grazie alla messaggistica di nuova generazione e ai social network, potrai comunicare con chi parla correntemente la lingua che vuoi imparare. Vediamo insieme in quali modi la tecnologia può aiutarti ad imparare una nuova lingua.

Personalizzazione

Ognuno è diverso. Ognuno di noi ha i propri gusti, le proprie antipatie e i propri metodi per imparare cose nuove. Lo stesso vale per l’apprendimento di nuove lingue. Alcuni preferiscono un programma strutturato impostato da altri, mentre altri ancora preferiscono fruire di un corso flessibile. Ad esempio, piattaforme come Preply rendono facile connettersi e parlare con insegnanti madrelingua di tutto il mondo e costruire il proprio corso di studi personalizzato.

Interattività

Gli strumenti di collaborazione favoriscono il senso di comunità insieme alle attività di apprendimento interattive, permettendo agli studenti di partecipare alle lezioni quando è conveniente per loro e rimuovendo le barriere di spazio e tempo. In generale, le esperienze di apprendimento basate sulla tecnologia incoraggiano un impegno più coerente tra gli studenti, dando loro accesso 24 ore su 24 e da qualsiasi parte del mondo. Inoltre, il sistema di incentivi come la competizione, si è rivelato un metodo efficace per affinare la comprensione di una lingua. Gamification, classifiche e simili aiutano a fornire un incoraggiamento divertente per i nuovi studenti a migliorare le loro abilità linguistiche. App come Duolingo utilizzano questi incentivi.

La tecnologia offre anche decine di strumenti per aiutare gli studenti in tempo reale. Gli studenti possono trovare esempi reali e contemporanei delle lingue che stanno imparando, piuttosto che limitarsi ad esempi statici tratti dai libri di testo tradizionali. Facebook, LinkedIn, Instagram e Twitter offrono una panoramica quotidiana della pratica dell’apprendimento delle lingue per gli studenti che vogliono combinare il consumo dei social media con la pratica dell’apprendimento delle lingue.

Promuove il coinvolgimento degli studenti

La tecnologia può rendere più efficace l’apprendimento delle lingue anche in contesti tradizionali. Per esempio, gli studenti possono registrarsi usando la lingua che stanno imparando al di fuori della classe e portare le registrazioni in classe per il feedback e la revisione di insegnanti. Gli studenti possono usare la tecnologia durante la lezione per comunicare tra loro attraverso la chat di testo, piuttosto che parlare, il che è vantaggioso per il processo di apprendimento della lingua perché permette agli studenti di avere il tempo di memorizzare e rivedere i propri risultati.

Un aiuto concreto per gli insegnanti

Non sono solo gli studenti a beneficiare della tecnologia per l’apprendimento. La tecnologia può permettere agli insegnanti di controllare in tempo reale il livello dei loro studenti, fornendo dati preziosi su quali studenti hanno bisogno di fare pratica. Armati di queste informazioni, gli insegnanti possono adattare le loro attività in classe e l’approccio didattico alle esigenze degli studenti, rendendo l’intero processo ancora più efficiente ed efficace. Per esempio, un’insegnante che sa che tutti i suoi studenti hanno difficoltà ad ascoltare i passaggi che includono il tempo futuro, può decidere di ripassare quel tempo verbale in classe.

Per riassumere, come in ogni contesto educativo, la tecnologia può essere una parte preziosa di un approccio globale all’apprendimento delle lingue quando viene utilizzata per risolvere strategicamente i problemi e/o arricchire il processo di apprendimento delle lingue.