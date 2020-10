Google Stadia lancia le demo gratuite

In un tentativo di aumentare la base di utenti che utilizza Google Stadia, il colosso americano sta lanciando alcune iniziative molto interessanti. Una di queste è il lancio di versioni demo dei giochi che arriveranno più in là nel tempo su Google Stadia. A questo proposito, vi segnaliamo che Pac-Man Mega Tunnel Battle è il primo titolo a essere disponibile su Google Stadia sotto forma di versione demo, giocabile gratuitamente da tutti gli iscritti fino alla fine della settimana.

Fai clic su “Gioca alla demo inclusa” : Se non l’hai ancora fatto, accedi al tuo account Stadia. Non serve né un abbonamento né una carta di credito.

: Se non l’hai ancora fatto, accedi al tuo account Stadia. Non serve né un abbonamento né una carta di credito. Inizia a giocare : Gioca alla demo tutto il tempo che vuoi per l’intera settimana.

: Gioca alla demo tutto il tempo che vuoi per l’intera settimana. Accedi al gioco completo: Se il gioco ti piace, prenota la versione completa.

Questa demo consiste nella modalità Eliminazione del gioco principale che vede i giocatori confrontarsi testa a testa con altri 64 sulla stessa mappa in una battaglia all’ultimo sopravvissuto.

Nel caso vi piacesse il gioco, potete preordinare il nuovo Pac-Man sul negozio Stadia per 19,99 euro. Cliccate qui invece per giocare alla demo.

Se ieri è stata la volta di Pac-Man, la grande demo gratuita di oggi è Humankind Beta mentre Immortals Fenyx Rising arriverà giovedì 22 ottobre. Per provare questi giochi, potete recarvi sullo Stadia Store o tenere d’occhio i link Click to Play nei video YouTube correlati.

Star Wars Jedi: Fallen Order inb arrivo su Google Stadia

In altre notizie su Stadia, Star Wars Jedi: Fallen Order uscirà il 24 novembre, a distanza di alcuni mesi dal lancio della versione per PC e console (e 5 giorni dopo Cyberpunk 2077). Ricordiamo poi che, ad oggi, ci sono 29 giochi rivendicabili con un abbonamento a Stadia Pro, quindi non è mai stato un momento migliore per provarlo.

