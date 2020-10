iPhone 12 mini fa da guida: Redmi al lavoro su uno smartphone compatto?

Esattamente come avevamo anticipato subito dopo il lancio di iPhone 12 mini, sembra proprio che la mossa di Apple di ritornare alle origini offrendo uno smartphone più compatto rispetto alla media abbia risvegliato l’interesse dei produttori Android. In particolare, il GM di Redmi (consociata di Xiaomi) ha accennato al possibile lancio di uno smartphone compatto.

La richiesta di uno smartphone compatto è sempre rimasta una nicchia sul fronte Android, con gli smartphone che sono diventati sempre più degli strumenti per la consumazione di contenuti multimediali (e quindi uno schermo più ampio è stato preferito). Tuttavia, proprio come successo con l’eliminazione del jack audio e l’introduzione del notch, sembra proprio che Apple stia facendo da traino.

Per quanto riguarda lo smartphone compatto di Redmi per ora non si sa praticamente nulla. L’unica accortezza che il GM dell’azienda ha avuto è stata riferire che realizzare uno smartphone compatto è possibile ma realizzarne uno che abbia la stessa autonomia degli attuali modelli è impossibile.

Realizzare uno smartphone compatto con una grande durata della batteria può essere un compito impegnativo e i produttori devono optare per piccoli componenti anche nei reparti della fotocamera e degli altoparlanti. Sembra che Apple abbia capito come rendere buona l’esperienza dell’iPhone 12 mini e, fino a non molto tempo fa, Sony era l’unica azienda che realizzava degli ottimo smartphone top di gamma con dimensioni compatte.

In attesa di avere maggiori informazioni su questo presunto smartphone compatto di Redmi, vi vogliamo ricordare che a luglio l’azienda ha lanciato in Italia Redmi 9, Redmi 9A e Redmi 9C in Italia.

