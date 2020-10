Cyberpunk 2077 giocabile su Android (via Stadia) già dal 19 novembre

Nel mondo del gaming ci sono stati solo pochi titoli che hanno entusiasmato le persone come lo sta facendo Cyberpunk 2077: il gioco RPG in prima persona è destinato a superare ogni record in termini di vendite e, grazie alla disponibilità anche per Google Stadia, se lo si potrà godere anche da qualsiasi smartphone Android.

Durante l’ultimo episodio del Night City Wire tenutosi ieri, la responsabile della comunicazione ha annunciato che, seppur in precedenza l’arrivo di Cyberpunk 2077 su Google Stadia fosse stato previsto più in là nel tempo, gli sviluppatori sono riusciti a finire il progetto, permettendone l’arrivo in contemporanea con le versioni per PC, PS4 e Xbox One, ovvero il 19 novembre. Inoltre, su Google Stadia il prezzo del gioco è di 59,99 euro.

Cyberpunk 2077 is coming to @GoogleStadia on November 19th! This means you will be able to explore Night City across your favorite devices instantly right when the game becomes available. Pre-order now at: https://t.co/UOqkinGRHB pic.twitter.com/ZwNav1d5fJ — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 15, 2020

Se non aveste familiarità con Cyberpunk 2077, è un attesissimo gioco di ruolo di CD Projekt RED (la stessa software house che sta dietro al franchise The Witcher) in cui ci si dovrà immerhgere in Night City, una città futuristica piena zeppa di cose da fare.

Trasformati in un cyberpunk, un mercenario urbano con potenziamenti cibernetici, e diventa una leggenda sulle strade di Night City. Scopri l’immenso mondo aperto di Night City, la megalopoli che ridefinisce gli standard in termini di grafica, complessità e profondità. Accetta il lavoro più rischioso della tua vita e parti alla ricerca del prototipo di un impianto in grado di offrirti l’immortalità.

Tonnellate di persone aspettano da tempo l’uscita di Cyberpunk 2077, soprattutto da quando il gioco è stato posticipato due volte nell’ultimo anno.

Visto che l’uscita del gioco continuava a essere rimandata, questo tempo extra sembra aver offerto l’occasione perfetta per CD Projekt di mettere le carte in regola, motivo per cui lo studio è stato probabilmente in grado di allineare di recente l’uscita su Google Stadia con le altre.

VIA