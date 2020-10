PS5 supporta lo streaming dei giochi sugli smartphone Android

Nonostante Sony non abbia ancora incominciato la commercializzazione della nuova PlayStation 5, c’è già una buona notizia per tutti coloro sono interessati ed hanno uno smartphone Android. Attraverso l’aggiornamento dell’app PS4 Remote Play (ora chiamata PS Remote Play), Sony ha già pronta la soluzione per lo streaming dei giochi PS5 sugli smartphone Android.

Quando Sony ha lanciato per la prima volta l’app PS4 Remote Play, era compatibile solo con alcuni dispositivi Sony Xperia (nel tentativo di aumentarne le vendite), ma nel 2o19 l’azienda ha ritenuto opportuno aprirlo a tutti i dispositivi con Android 5.0 Lollipop e versioni successive.

Con questo ultimo aggiornamento, Sony sta modernizzando l’app e abbandonando il supporto per Android 5 Lollipop e Android 6 Marshmallow nel processo. Il design dello schermo è stato aggiornato e le assegnazioni dei pulsanti effettuate sulle console PS4 e PS5 ora possono essere utilizzate in Riproduzione Remota.

Pur non avendo ancora la possibilità di testare la nuova app PS Remote Play, alcuni insider suggeriscono che lo streaming dalla PS5 utilizzerà una risoluzione Full HD (rispetto alla risoluzione HD con PS4) e la rimozione della scelta del frame rate suggerisce che sarà supportato solo quello a 60FPS.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store. L’app non può essere usata adesso con PS5 ma è comunque utilizzabile con PS4 e PS4 Pro.

PS Remote Play | Download

In alternativa, potete scaricare il file APK da installare manualmente (magari se state provando qualche ROM senza accesso ai Google Play Services) attraverso il seguente link. Ricordate però di dover attivare i permessi per l’installazione di app provenienti da fonti sconosciute, ovvero tutte quelle scaricate al di fuori del Play Store.

PS Remote Play 4.0.0 | Download file APK

VIA