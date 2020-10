Google organizza l’evento “Search On” per stasera alle 21.00

Con il Google I/O 2020 eliminato dal calendario per via della pandemia di COVID-19, Google ha deciso di spezzettare l’evento in più tronconi da proporre, in forma virtuale, con cadenza costante. Ed ecco allora che, dopo l’annuncio di Android 11 e la presentazione dei nuovi Pixel 4a 5G e Pixel 5, della nuova Chromecast con Google TV e del nuovo Nest Audio, il colosso americano ha dato appuntamento per stasera alle 21.00 (ora italiana) per l’evento “Search On”.

L’evento è stato annunciato ieri tramite un criptico tweet che rivela ben poco su ciò che ci si può aspettare di vedere. “Non vedi l’ora di sapere cosa è cambiato nella Ricerca nel recente passato e cosa succederà al motore di ricerca più famoso del mondo?”.

Molto probabilmente vedremo non solo le novità legate al motore di ricerca ma anche alla posizione dello stesso nei confronti delle critiche governative di monopolio e, anche se non menzionato affatto nel titolo dell’evento, le novità anche per quanto riguarda Google Assistant.

Google Search is helping people understand the world in new ways. Tune in Thursday, October 15 at 12pm PT to see how → https://t.co/TEOBDToQ07 #SearchOn pic.twitter.com/Ip1qcqfoOf — Google (@Google) October 14, 2020

Il link twittato porta a una pagina web quasi vuota dedicata a Search On che permette solo di aggiungere l0’evento al calendario.

Ad ogni modo, la diretta streaming dell’evento Search On di Google sarà disponibile non solo attraverso il sito web ufficiale ma anche attraverso il canale YouTube dell’azienda (il player ve lo lasciamo qui in basso).

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Google sta sviluppando con molta convinzione il nuovo framework Flutter, il quale farà a breve l’esordio direttamente su una delle app più sensibili dell’azienda: Google Pay nella versione indiana del servizio l’app in Flutter è già disponibile).

