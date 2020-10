Samsung Galaxy A71 si aggiorna alla OneUI 2.5

Gli sviluppatori di Samsung hanno incominciato il rilascio dell’aggiornamento OTA per il medio gamma Samsung Galaxy A71 che introduce la OneUI 2.5, la stessa ROM presente sugli ultimi top di gamma. Oltre ad apportare un miglioramento nelle prestazioni e nuove funzionalità, l’aggiornamento porta con se anche le patch del 1° ottobre, migliorando dunque anche la sicurezza generale.

Fra le novità su cui il Samsung Galaxy A71 può contare con la nuova OeUI 2.5 troviamo gli adesivi Bitmoji per Always On Display, la condivisione della posizione SOS nei messaggi e miglioramenti all’app Fotocamera, alla tastiera Samsung e alla connettività Wi-Fi.

L’aggiornamento OTA alla OneUI 2.5 richiede un download di circa 1 GB e il numero di versione della build è la A715FXXU3ATI8. Vista la grandezza del file OTA, vi consigliamo di procedere al download mentre connessi a una rete WiFi con piano dati illimitato. Inoltre, l’installazione dovrebbe avvenire o con il 50% di batteria residua o, ancora meglio, con lo smartphone connesso all’alimentazione elettrica.

Esattamente come ogni altro grande aggiornamento OTA, gli sviluppatori di Samsung hanno avviato il rilascio in maniera controllata e scaglionata in base ai mercati di destinazione. Questo per evitare che qualche bug sfuggito alla revisione finale vada a rovinare l’esperienza di tutti i possessori. In soldoni, prima che arrivi su tutti i modelli di Samsung Galaxy A71, potrebbero essere necessari dei giorni.

Nel caso non voleste aspettare che venga visualizzata la notifica di aggiornamento sul vostro modello, avete la possibilità di verificare manualmente la presenza dell’aggiornamento accedendo al menu Impostazioni> Aggiornamento software. Ciò non garantirà un rilascio immediato ma almeno permetterà di essere fra i primi nella regione di appartenenza.

