Vi piacerebbe se Huawei Mate X2 5G fosse così?

Nonostante tutti i problemi che il 2020 ha portato a Huawei e nonostante le revisioni per il 2021 non siano rosee in termini di vendite di smartphone (o almeno non sono comparabili con le stime fatte per il 2020), l’azienda continua imperterrita nel processo di sviluppo di nuovi e innovativi modelli. In particolare, oltre alla serie Mate 40 che debutterà da qui a una settimana, si attende con ansia il lancio del nuovo Huawei Mate X2 5G, seconda generazione di smartphone flessibile.

In attesa di una rivelazione ufficiale da parte di Huawei, possiamo dare uno sguardo a quello che potrebbe essere il design finale del Mate X2 5G, grazie a Concept Creator e LetsGoDigital.

Tenendo fede a questo concept, il nuovo smartphone pieghevole di Huawei non seguirà per nulla la stessa filosofia dell’originale Mate X: di fatto, verrebbe abbandonata l’idea di un display pieghevole verso l’esterno per adottare la tecnologia che permette di piegarlo verso l’interno, un po’ come fatto da Samsung. Ciò necessiterebbe quindi l’uso di un display esterno più piccolo per permetterne l’utilizzo anche a display piegato.

Il concept mostrato in foto suggerisce la presenza di un display pieghevole a 120 herz con una dimensione di 8,03 pollici e realizzato da Samsung Display. Lo schermo esterno più piccolo invece potrebbe essere da 6,5 pollici (in linea con quello presente su Galaxy Z Fold 2).

Ad alimentare il telefono potrebbe essere un “chipset Kirin 1000 di nuova generazione” abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria per la versione base. Su questa possibilità siamo abbastanza scettici viste le limitazioni che Huawei ha nel fare affari con TSMC.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, posteriormente troverebbe spazio un sensore principale da 40 megapixel abbinato a un sensore con obiettivo ultra grandangolare da 40 megapixel e a un teleobiettivo con sensore da 12 megapixel con funzionalità di zoom ottico 3x.

Ripetendo che quanto ascritto qua non è stato confermato ufficialmente, vi chiediamo se uno Huawei Mate X2 5G così configurato sarebbe di vostro gradimento.

VIA