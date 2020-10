OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro si aggiornano alla OxygenOS 11 basata su Android 11 | Download

Nonostante le principale attenzioni rivolte a OnePlus sono per il lancio del nuovo OnePlus 8T previsto per il 14 ottobre, i possessori degli attuali top di gamma OnePlus 8 e 8 Pro sono in grande attesa per ricevere l’aggiornamento alla OxygenOS 11 basata su Android 11 (alcuni anche le prime ROM basate su Android 11). I due smartphone hanno ricevuto diverse versioni beta ma nelle scorse ore OnePlus ha ufficializzato tale aggiornamento, rilasciandolo sotto forma di file, permettendo quindi il sideload.

Il punto forte di OxygenOS 11, oltre alle novità introdotte su Android 11, è il nuovo design visivo dell’interfaccia utente che tenta di rendere gli smartphone dotati di display molto grandi più facili da usare.

Poiché questa è la versione stabile della ROM, ci aspettiamo che venga distribuita a tutti gli utenti nella prossima settimana, a meno che non vengano individuati bug. Potete attendere che il vostro OnePlus 8 o 8 Pro riceva la notifica di aggiornamento OTA oppure potete scaricare il file, caricarlo sullo smartphone e installarlo tramite sideload.

In particolare, vi basta semplicemente:

Scaricare il file di aggiornamento OTA | OnePlus 8 | OnePlus 8 Pro (se lo si scaricare con un computer, bisognerà collegare lo smartphone e trasferire il file nella memoria interna);

Recarsi nelle impostazioni dello smartphone, tappare su Aggiornamenti di sistema e, dal menu in alto a destra, selezionare “Aggiornamento Locale”, selezionando contestualmente il file scaricato.

Trattandosi di un firmware ufficiale, è bene precisare che questa procedura non invalida la garanzia legale del produttore.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che OnePlus ha affermato che la OxygenOS 11 verrà implementata anche per OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, OnePlus 6T, OnePlus 6 e OnePlus Nord in futuro (non è stata fornita alcuna data esatta).

VIA