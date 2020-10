Xiaomi Mi 10T Pro: nuova promo e nuova colorazione su mi.com

Con il lancio del trio di smartphone appartenente alla serie Xiaomi Mi 10T in Italia, il colosso cinese ha dato una nuova sferzata alla fascia alta e alla fascia media. Durante la presentazione il top di gamma Xiaomi Mi 10T Pro era stato mostrato in diverse colorazioni ma, il giorno del lancio ufficiale, siamo rimasti stupiti nell’apprendere che non tutte erano disponibili.

Sono dovute passare alcune settimane affinché Xiaomi Mi 10T Pro si vestisse della nuova colorazione che sta ormai dettando tendenza per la stagione autunnale: Aurora Blue.

Per celebrare il lancio della nuova colorazione, dal 9 al 31 ottobre tutti coloro che acquisteranno su mi.com Mi 10T Pro da 8GB + 256GB nella colorazione Aurora Blue riceveranno anche in bundle Mi Smart Band 5 + Mi True Wireless Earphones 2 Basic + Redmi Power Bank da 20.000 mAh. La promozione dunque è legata solo alla versione top dello smartphone disponibile a 649,90 euro.

Tuttavia, per l’arrivo della nuova colorazione, Xiaomi ha deciso di allargare l’operazione rendendola valida anche per tutti coloro che acquisteranno il nuovo Mi 10T Pro nelle colorazioni Cosmic Black e Lunar Silver, sia nella configurazione da 8GB+128GB che da 8GB+256GB, e Mi 10T nella configurazione da 6GB+128GB.

Insomma, se siete alla ricerca di un nuovo smartphone ma non volete aspettare gli sconti che sicuramente verranno proposti da Xiaomi durante il periodo del Black Friday (non è da escludere che anche durante il Prime Day ci sia qualcosina), questa è un’ottima promozione da non farsi scappare.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare le specifiche dello Xiaomi Mi 10T Pro, attualmente il top di gamma con il miglior rapporto qualità prezzo: