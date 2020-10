Google Pixel 2 e Pixel 2 XL: a dicembre 2020 l’ultimo aggiornamento

Google ha confermato che Pixel 2 e 2 XL riceveranno il loro ultimo aggiornamento a dicembre. Mentre l’aggiornamento di ottobre rilasciato in queste ore è stato l’ultimo garantito dall’impegno originale dell’azienda, Google sta promettendo un ultimo aggiornamento che includerà una serie finale di correzioni critiche, seguendo una tendenza iniziata lo scorso anno con i Pixel originali del 2016.

Stranamente dunque, Pixel 2 e 2 XL non riceveranno un aggiornamento di novembre, con i proprietari dei due modelli che dovranno attendere un mese in più per l’ultimo aggiornamento ufficiale. Oltre a ciò, non sono previsti altri aggiornamenti e Google conferma che sarà l’aggiornamento finale per entrambi i telefoni.

Precisiamo che entrambi gli smartphone hanno ottenuto il trattamento di aggiornamento “completo” esteso a cui Google si è impegnata al momento del lancio. In precedenza, Google aveva promesso solo due anni di aggiornamenti del sistema operativo, ma Pixel 2 ha debuttato con quella modifica e il telefono è stato aggiornato fino ad Android 11 (tre aggiornamenti del sistema operativo).

Tuttavia, se si guarda agli iPhone che possono ottenere cinque anni o più di aggiornamenti, rimaniamo un po’ delusi dalla longevità che gli smartphone sviluppati da Google hanno.

Sebbene non ci sia nulla che impedisca ai possessori di Pixel 2 e 2 XL di continuare a utilizzarli anche una volta che gli aggiornamenti verranno interrotti, saranno sempre meno sicuri ogni mese che passa e onestamente non lo consigliamo vista l’importanza delle nostre vite digitali in questi giorni.

In alternativa, è bene ricordare che gli smartphone Pixel, così come lo sono stati i modelli Nexus, sono fra i più amati dalla community del moddng. Ciò significa che continueranno a essere aggiornati, anche se non in maniera ufficiale e direttamente da Google.

