Top 5 Settimana 40 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 40 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 40 2020 parlando di Google. Durante l’evento di questa settimana, Google ha lanciato diversi prodotti hardware interessanti: stiamo parlando degli smartphone Pixel 4a 5G e Pixel 5, di Chromecast con Google TV e dello smart speaker Nest Audio. Purtroppo, almeno per il momento, nessuno dei due modelli di smartphone è venduto in Italia.

Sui Pixel 4 è stato introdotto il “Pixel Neural Core“, un chip capace di migliorare l’elaborazione delle immagini applicando la cosiddetta “fotografia computazionale“. Stranamente, però, nè il Pixel 4a 5G nè il Pixel 5 sono dotati di questo chip.

Attraverso un evento di presentazione solo online, Xiaomi ha presentato per tutti i mercati europei in cui è presente (e quindi anche per l’Italia) il nuovo trio di smartphone Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite.

Il prezzo molto allettante di alcuni smartphone è dovuto spesso non solo a un’aggressione del mercato da parte del produttore ma anche a degli accordi commerciali con operatori o sviluppatori per pre-installare determinate app e renderle quindi accessibili sin dal primo avvio. Ebbene, la UE vuole costringere i produttori di smartphone a consentire agli utenti di disinstallare i bloatware precaricati sui loro smartphone.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 40 2020 con lo stop al supporto di Daydream VR con l’introduzione di Android 11.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 41 2020.