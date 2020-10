Xiaomi cala gli assi con Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite: specifiche e prezzi ITA

Attraverso un evento di presentazione solo online, Xiaomi ha presentato per tutti i mercati europei in cui è presente (e quindi anche per l’Italia) il nuovo trio di smartphone Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite. Tecnicamente si tratta dei successori di Mi 9T e Mi 9T Pro anche se hanno più in comune con i Mi 10 che con essi.

La parola chiave utilizzata da Xiaomi durante la presentazione è stata creatività. Il colosso cinese si è soffermato soprattutto sulla fotocamera da 108 MP del Mi 10T Pro e sulla tecnologia Adaptive Sync dei display LCD che equipaggiano tutti e tre i modelli, grazie alla quale adattare il refresh rate dello schermo (fino a 144 Hz nelle versioni Mi 10T e Mi 10T Pro, fino a 120 Hz nella versione Lite) a ciò che viene mostrato.

Sul fronte delle specifiche tecniche, troviamo molte similitudini fra Mi 10T e Mi 10T Pro (a cambiare è solo la fotocamera principale) mentre con Mi 10T Lite si scende di fascia.

Xiaomi Mi 10T Series: schede tecniche

Mi 10T

Dimensioni e peso: 165.1 x 76.4 x 9.33 mm – 218 g

Display LCD da 6.67 pollici con risoluzione FHD+, tecnologia Adaptive Sync 30Hz/48Hz/60Hz/90Hz/120Hz/144Hz, certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, supporto HDR e protezione Corning Gorilla Glass 5

SoC Qualcomm Snapdragon 865 con CPU octa core

RAM & Storage: 6 GB LPDDR5 + 64 GB UFS 2.1 / 6 GB LPDDR5 + 128 GB UFS 2.1

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 33W (alimentatore da 33W incluso)

Fotocamere posteriori: 64MP, f/1.89 primary camera, 6P lens 13MP, f/2.2 wide-angle camera, 120-degree FOV, 5P lens 5MP, f/2.4 macro camera, fixed focus (4cm) 2MP, f/2.4 depth sensor

Fotocamera frontale 20MP, f/2,45 selfie camera, 5P lens

Altro: USB Type-C, Sensore di impronte capacitivo sul lato, Dual speakers, Hi-Res Audio, Z-axis linear vibration motor

Connettività: Dual SIM, dual standby 2G: GSM 2/3/5/8 3G: WCDMA 1/2/4/5/8 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 4G LTE TDD: 38/40/41 5G (Sub 6G): n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78 5G mmWave Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Sistema operativo Android 10 basato su MIUI 12

Mi 10T Pro

Dimensioni e peso: 165.1 x 76.4 x 9.33 mm – 218 g

Display LCD da 6.67 pollici con risoluzione FHD+, tecnologia Adaptive Sync 30Hz/48Hz/60Hz/90Hz/120Hz/144Hz, certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, supporto HDR e protezione Corning Gorilla Glass 5

SoC Qualcomm Snapdragon 865 con CPU octa core

RAM & Storage: 8 GB LPDDR5 + 128 GB UFS 2.1 / 8 GB LPDDR5 + 256 GB UFS 2.1

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 33W (alimentatore da 33W incluso)

Fotocamere posteriori: 108MP, f/1.89 primary camera, 6P lens 13MP, f/2.2 wide-angle camera, 120-degree FOV, 5P lens 5MP, f/2.4 macro camera, fixed focus (4cm) 2MP, f/2.4 depth sensor

Fotocamera frontale 20MP, f/2,45 selfie camera, 5P lens

Altro: USB Type-C, Sensore di impronte capacitivo sul lato, Dual speakers, Hi-Res Audio, Z-axis linear vibration motor

Connettività: Dual SIM, dual standby 2G: GSM 2/3/5/8 3G: WCDMA 1/2/4/5/8 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 4G LTE TDD: 38/40/41 5G (Sub 6G): n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78 5G mmWave Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Sistema operativo Android 10 basato su MIUI 12

Mi 10T Lite

Dimensioni e peso: 165.3 x 76.8 x 9.0mm – 214.5g

Display LCD da 6.67 pollici con risoluzione FHD+, tecnologia Adaptive Sync 30Hz/48Hz/60Hz/90Hz/120Hz, 84% NTSC color gamut, contrasto di 1500:1, certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, supporto HDR e protezione Corning Gorilla Glass 5

SoC Qualcomm Snapdragon 750G (realizzato a 8nm) con CPU octa core Kryo 570 CPU @2.2GHz e GPU Adreno 619

RAM & Storage: 6GB LPDDR4x + 64GB UFS 2.1 / 6GB LPDDR4x + 128GB UFS 2.1

Batteria da 4,820mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 33W (alimentatore da 33W incluso)

Fotocamere posteriori: 64MP, f/1.89 primary camera, 6P lens 8MP, f/2.2 wide-angle camera, 120-degree FOV, 5P lens 2MP, f/2.4 macro camera, fixed focus (4cm) 2MP, f/2.4 depth sensor

Fotocamera frontale 16MP, f/2,45 selfie camera, 5P lens

Altro: USB Type-C, Sensore di impronte capacitivo sul lato, Dual speakers, Hi-Res Audio, Z-axis linear vibration motor

Connettività: Dual SIM, dual standby 2G: GSM 2/3/5/8 3G: WCDMA 1/2/4/5/8 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 4G LTE TDD: 38/40/41 5G (Sub 6G): n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78 Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Sistema operativo Android 10 basato su MIUI 12

Xiaomi Mi 10T Series: prezzi ITA

Questi tre smartphone saranno i primi ad essere ampiamente disponibili attraverso gli operatori telefoni (motivo per cui sono stati pubblicizzati come un’apertura del 5G a tutti) e le principali catene di elettronica italiane.

Sul fronte dei prezzi, troviamo il seguente listino: