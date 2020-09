I giochi gratis di Google Stadia Pro ad ottobre 2020

Attraverso un post nella community ufficiale di Google Stadia, il colosso americano ha annunciato quali sono i 6 nuovi titoli che andranno ad arricchire la collezione di giochi gratis messi a disposizione degli abbonati Pro durante il mese di ottobre 2020.

La lista dei nuovi giochi gratis di Google Stadia è composta da due “super star” come Dead By Daylight e Human: Fall Flat. Il resto della lista è composto da titoli più vecchi e indipendenti anche se rimane comunque un’ottima selezione per il mese.

Dead by Daylight è un survival horror asimmetrico sviluppato da Behaviour Interactive. Le partite sono composte da due squadre asimmetriche, quella dei sopravvissuti e quella del killer. La prima è composta da 4 componenti, mentre la seconda comprende solamente il killer. Entrambe le parti devono raggiungere degli obiettivi per poter vincere la partita

L’obiettivo primario dei sopravvissuti è quello di fuggire dal killer, attraversando uno dei due cancelli presenti nella mappa di gioco. Per poter aprire questi ultimi, è però necessario riparare e riattivare cinque dei sette generatori elettrici. Nel far ciò, devono cercare di rimanere in vita, sfuggendo agli attacchi del killer.

Human: Fall Flat invece è un videogioco del 2016 sviluppato da No Brakes Games e pubblicato da Curve Digital. Si tratta di un platform con puzzle basati sulla fisica del gioco, in cui è possibile afferrare oggetti o tirare leve. Il videogioco presenta una modalità multigiocatore co-op fino a 8 giocatori.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che per i possessori di uno smartphone Android adesso è disponibile anche il servizio Xbox Game Pass con lo streaming di oltre 100 giochi (a breve si aggiungeranno quelli di EA Play e Bethesda) grazie a xCloud.

