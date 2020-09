Genshin Impact è un nuovo gioco free-to-play, open world e multi piattaforma

Genshin Impact è un gioco di ruolo (RPG) free-to-play che è stato spesso paragonato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, grazie a uno stile artistico simile. Come ci si aspetterebbe, molti giocatori stavano aspettando con impazienza l’uscita di Genshin Impact e finalmente la software house miHoYo Limited l’ha pubblicato. Cosa molto interessante, non solo è free-to-play ma supporta anche il cross-platform con le rispettive versioni su PC, PS4 e iOS.

Con Genshin Impact, miHoYo porta i giocatori nel mondo visivamente sbalorditivo di Teyvat, una terra governata da sette divinità elementali note come Arconti. Il giocatore veste i panni del misterioso “Viaggiatore”, che intraprende un viaggio alla scoperta del destino del fratello perduto e svela i misteriosi segreti di questo mondo lungo la strada.

Nel corso del loro viaggio, i giocatori possono esplorare un mondo meraviglioso di culture e terreni diversi, unire le forze con oltre 20 personaggi giocabili, padroneggiare l’arte del combattimento elementale e dell’esplorazione e svelare gli innumerevoli misteri che Teyvat ha in serbo.

“Negli ultimi tre anni e mezzo, il nostro team ha lavorato per creare un vasto e bellissimo gioco open world in cui i giocatori hanno la libertà di esplorare da soli o di portare con sé amici per il viaggio“, ha dichiarato Forrest Liu, Presidente generale di miHoYo. “Siamo molto grati di avere oltre 10 milioni di giocatori pre-registrati per Genshin Impact su PS4, PC e dispositivi mobili in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di vedervi tutti nel mondo di Teyvat.”

Secondo miHoYo, la pubblicazione è solo l’inizio del viaggio di Genshin Impact. Al momento i giocatori possono esplorare Mondstadt e Liyue Harbour, due delle sette città principali di Teyvat, ognuna con le proprie culture, storie e vaste campagne circostanti, ed entrambe piene di una varietà di creature, mostri, misteri e tesori nascosti. Il gioco continuerà ad espandersi con altre città, espansioni della trama, nuovi personaggi ed eventi stagionali attraverso aggiornamenti per arricchire il gameplay e l’esplorazione del mondo di Teyvat. Le patch future cercheranno inoltre di ottimizzare continuamente le prestazioni tecniche di Genshin Impact per ciascuna piattaforma.

Insomma, si tratta di un GaaS (Game as a Service) che promette uno splendido universo fantasy tutto da esplorare e una trama ricca. Nel caso voleste scaricare il gioco sul vostro smartphone Android, qui di seguito vi lasciamo il link al Google Play Store:

Genshin Impact | Download

