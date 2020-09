Top 5 Settimana 39 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 39 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 39 2020 parlando di Samsung. Durante l’ultimo evento Unpacked virtuale, Samsung ha ufficialmente presentato l’ultima aggiunta alla linea di smartphone Galaxy S20. Si tratta di Samsung Galaxy S20 FE, il quale va ad aggiungersi a S20, S20+ e S20 Ultra. Il suffisso FE del nuovo modello è inedito e sta per “Fan Edition“, e proprio per i fan europei c’è una versione 5G con a bordo il processore Snapdragon 865, una caratteristica di notevole importanza per molti utenti che potrebbe perfino preferire questo modello agli altri forse migliori in generale ma con il tanto criticato processore Exynos 990.

Amazon ha tenuto in settimana un evento di presentazione online in cui ha lanciato diversi nuovi prodotti hardware, tra cui 3 nuovi smart speaker (Echo, Echo Dot ed Echo Dot con orologio), un nuovo smart display (Echo Show 10), due nuovi dongle multimediali (Fire Stick e Fire Stick Lite) e, come novità parziale dedicato ad alcuni mercati (Italia compresa), la Fire TV Cube.

Entrando ufficialmente nel club del cloud gaming, Amazon ha annunciato il nuovo servizio chiamato Luna, ossia un servizio di cloud gaming molto simile ai vari Google Stadia, Microsoft xCloud e Nvidia GeForce NOW.

Il nuovo Qualcomm Snapdragon 875 si appresta a diventare il nuovo SoC top di gamma per gli smartphone Android del primo trimestre 2021, ma mai come il prossimo anno la differenza tra i processori di fascia alta e quelli di fascia media sarà minore di quanto si possa pensare.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 39 2020 con la presentazione di TicWatch Pro 3, il primo smartwatch dotato del SoC Snapdragon Wear 4100.

