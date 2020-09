Fitbit OS 5.0 in rilascio | Novità

Dopo avervi parlato dell’annuncio del nuovo TicWatch Pro 3 e rimanendo in tema wearable, vi comunichiamo che Fitbit ha appena annunciato che il suo Fitbit OS 5.0 è ora in fase di rilascio sui suoi più recenti smartwatch, Sense e Versa 3. Insieme all’aggiornamento principale, Fitbit ha rilasciato il nuovo SDK 5.0 che consente agli sviluppatori di iniziare a creare nuove app o aggiornare quelle esistenti per supportare i due smartwatch.

Sfortunatamente, tutti gli altri smartwatch Fitbit non sono compatibili con il nuovo OS 5.0. Secondo Fitbit, il nuovo sistema operativo è stato progettato specificamente per Sense e Versa 3, quindi non prevede di portare l’aggiornamento ai modelli precedenti.

Per renderlo più chiaro, Fitbit OS 5.0 non sarà mai disponibile per il download se possedete uno di questi smartwatch: Ionic, Versa, Versa Lite o Versa 2.

Se invece avete acquistato uno dei nuovi smartwatch Fitbit compatibili, con Fitbit OS 5.0 vi ritroverete un nuovo linguaggio di design e un’interfaccia utente aggiornata. Inoltre, l’aggiornamento introduce nuove gesture di scorrimento e una navigazione più rapida.

Ad esempio, se ci si trova in ​​un’applicazione, scorrere da sinistra a destra farà tornare indietro di un passo. Inoltre, premendo il pulsante sul lato sinistro si torna sempre al quadrante principale dell’orologio. A migliorare l’esperienza ci pensa anche il nuovo font di sistema Raiju.

Si tratta di un nuovo font di sistema che la società ritiene “più efficiente in termini di spazio e più facile da leggere“. Inoltre, tutti i pulsanti, gli sfondi, le icone e i colori hanno ricevuto importanti miglioramenti visivi. Ultimo ma non meno importante, Fitbit OS 5.0 contiene molti miglioramenti all’usabilità, come le modifiche al pulsante e alle dimensioni del testo.

VIA