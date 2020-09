TicWatch Pro 3 ufficiale: è il primo a usare lo Snapdragon Wear 4100

TicWatch Pro 3 ufficiale – Nonostante Apple stia dimostrando che il mercato degli smartwatch è molto ricco, solo Samsung e Huawei stanno provando a conquistare quote di mercato in maniera seria. Google e il suo sistema operativo Wear OS, così come Qualcomm e i suoi chip, non sembrano essere all’altezza della concorrenza.

Ma il recente annuncio dello Snapdragon Wear 4100 da parte di Qualcomm ha stuzzicato un po’ l’interesse dei “produttori minori” e, quasi in contemporanea all’annuncio da parte di Google di una nuova serie di novità per la sua piattaforma wearable, Mobvoi ha lanciato TicWatch Pro 3.

Il TicWatch Pro 3 è il primo smartwatch a utilizzare la piattaforma hardware Snapdragon Wear 4100 e, insieme all’ottima scelta di porre un doppio display a bordo (uno AMOLED da 1,4 pollici e l’altro, pensato per essere sempre attivo, con tecnologia FSTN), rappresenta una vera attrattiva per chi vuole un’alternativa a Samsung e Huawei che sia compatibile con Android.

TicWatch Pro 3 promette una maggiore durata della batteria rispetto al predecessore, con un massimo di 72 ore di utilizzo in modalità Smart e fino a 45 giorni in modalità Essential. Questo grazie a una cella più grande da 577 mAh.

Come accennato in precedenza, TicWatch Pro 3 racchiude il nuovo processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100, che non solo è più performante rispetto alla versione Wear 2100 ma offre un’esperienza più fluida e reattiva.

Dal punto di vista software, esegue il sistema operativo Wear OS e offre app di monitoraggio della forma e della salute ottimizzate come TicHealth, TicMotion, TicExercise e TicSleep. Oltre a queste app, Mobvoi ne ha aggiunte un paio di nuove come TicOxygen, TicBreathe, TicZen e TicHearing.

Lo smartwatch supporta i pagamenti NFC con Google Pay e dispone di GPS integrato. E, come sempre per i modelli Mobvoi, è completamente compatibile con i dispositivi Android e iOS.

Nel caso foste interessati, TicWatch Pro 3 è disponibile al prezzo di 299,99 euro sul sito web ufficiale, anche se a breve dovrebbe arrivare anche su Amazon Italia.