Da Amazon arrivano nuovi Echo, Echo Dot, Echo Show 10, Fire Stick e Fire TV Cube

Amazon ha tenuto un evento di presentazione online in cui ha lanciato diversi nuovi prodotti hardware insieme a un servizio di cloud gaming di cui vi abbiamo già parlato qui. A vedere praticamente rinnovato il catalogo è stata la categoria della Smart Home, dal momento che Amazon ha lanciato 3 nuovi smart speaker (Echo, Echo Dot ed Echo Dot con orologio), un nuovo smart display (Echo Show 10), due nuovi dongle multimediali (Fire Stick e Fire Stick Lite) e, come novità parziale dedicato ad alcuni mercati (Italia compresa), la Fire TV Cube.

I nuovi Amazon Echo sono “a forma di palla”

La cosa che salta subito all’occhio dei nuovi smart speaker Echo e del nuovo smart display Echo Show è l’estetica radicalmente differente dagli oramai ex modelli: le nuove versioni hanno una forma “a palla” che dovrebbe permettere al suono di espandersi in maniera migliore e a 360°.

Il nuovo Echo da 99 euro combina in un unico dispositivo le caratteristiche migliori di Echo ed Echo Plus, mantenendo lo stesso prezzo di Echo. Sul fronte audio troviamo un woofer da 3” (76 mm) e due tweeter (20 mm/0,8”) mentre sul fronte smart trova spazio un hub per la Casa Intelligente, con il supporto di Zigbee, e dispone anche della connettività Bluetooth LE.

Novità minori per gli Echo Dot (59,99 euro) ed Echo Dot con orologio (69 euro) che, oltre al nuovo design, acquisiscono anche un nuovo altoparlante frontale da 41 mm.

Anche Echo Show 10 (249,99 euro) ottiene la riprogettazione “a palla”, anche se in questo caso crediamo che sia un design poco azzeccato. Bello avere il display flottante in grado di ruotare lungo tutta la circonferenza dello speaker a forma di palla ma questo aspetto non ci piace.

Fire TV Cube, Fire Stick e Fire TV Stick Lite

La nuova Fire Stick (39,99 euro) è stata progettata per essere più fluida nello streaming di contenuti in Full HD a 60 FPS e per supportare l’HDR10.

Fire TV Stick Lite (29,99 euro) invece è una nuova proposta entry-level che supporta lo streaming in Full HD (immaginiamo niente 60 FPS) e la riproduzione HDR.

Amazon Fire TV Cube (119,99 euro) invece ha una forma cubica ed è dotato di processore hexa-core con supporto Dolby Vision e HDR10+ per contenuti 4K Ultra HD fino a 60 FPS. Il cavallo di battaglia è la presenza di un sensore IR che, combinato con Alexa (già integrato), permette a quest’ultima di gestire la TV, la soundbar, il ricevitore A/V e altri dispositivi domestici (anche non smart) con la voce.