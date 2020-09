Qualcomm Snapdragon 875 e Snapdragon 775G saranno molto simili

Il nuovo Qualcomm Snapdragon 875 si appresta a diventare il nuovo SoC top di gamma per gli smartphone Android del primo trimestre 2021 (la presentazione dovrebbe avvenire intorno ad ottobre ed il prezzo dovrebbe essere salato) ma, seppur non ancora ufficiale, sappiamo già che tale modello avrà anche una versione Plus più potente (probabilmente solo grazie a una frequenza di clock superiore).

Sulla base di ciò che sappiamo finora, il Qualcomm Snapdragon 875 sarà realizzato utilizzando il processo EUV a 5nm di Samsung poiché, apparentemente, l’intera capacità di produzione a 5nm della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) è stata riservata ad Apple e al suo chip A14 Bionic (che ha già esordito sul nuovo iPad Air).

Da un punto di vista generale, i chip a 5 nm dovrebbero essere circa il 25% più piccoli e il 20% più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai SoC a 7nm (a parità di potenza). E, naturalmente, possiamo anche aspettarci miglioramenti in termini di prestazioni (nel caso in cui le dimensioni del chip venissero pareggiate a quelle dei modelli attuali).

Qualcomm has Lahaina (what I think is SM8350 aka SD875) coming. We knew that. There's also Lahaina+. — Roland Quandt (@rquandt) September 24, 2020

Sul fronte dell’architettura della CPU, lo Snapdragon 875 sarà probabilmente dotato di 1x ARM Cortex-X1 (Qualcomm apparentemente è l’unica azienda ad avere accesso a tale architettura), 3x Cortex-A78 e 4x Cortex-A55. Per quanto riguarda la connettività invece, dovrebbe fare il suo esordio il modem Snapdragon X60 5G, il primo nella fascia alta ad essere integrato all’interno del SoC stesso.

Qualcomm Snapdragon 775G sarà più potente dello Snapdragon 865?

Ma nonostante lo Snapdragon 865 sia stato il più potente di quest’anno e probabilmente lo Snapdragon 875 lo sarà del 2021, il chip che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato lo Snapdragon 765G (equipaggiato da Xiaomi Mi 10 Lite e OnePlus Nord fra gli altri), cosa che ci aspettiamo anche dallo Snapdragon 775G.

Secondo quanto riferito, il chip sarà un enorme aggiornamento rispetto al suo predecessore e probabilmente avrà più in comune con lo Snapdragon 875 rispetto agli altri modelli della serie 7.

Their testing platform is high end: 12 GB LPDDR5 (!) RAM, 256GB UFS 3.1 storage, 120Hz screen. SM7350 seems closely related to SM8350, so 7-series is in for a rather massive upgrade, from what it looks like. — Roland Quandt (@rquandt) September 24, 2020

Secondo alcune indiscrezioni, Qualcomm sta testando questo SoC con uno smartphone (reference design) dotato di display a 120 Hz, RAM LPDDR5 da 12 GB e storage UFS 3.1 da 256 GB. Secondo quanto riferito, questo chip sarà basato su un’architettura a 6 nm e avrà una CPU più veloce del 40% e una grafica migliore del 50% rispetto allo Snapdragon 765G. Ciò potrebbe renderlo più efficiente dal punto di vista energetico e più veloce dello Snapdragon 865.

VIA