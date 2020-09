Amazon lancia Luna, servizio di cloud gaming in abbonamento

Entrando ufficialmente nel club del cloud gaming, Amazon ha annunciato il nuovo servizio chiamato Luna. Si tratta per l’appunto di un servizio di cloud gaming molto simile ai vari Google Stadia, Microsoft xCloud e Nvidia GeForce NOW dai quali però sembra prendere solo il meglio.

Amazon Luna non è ancora disponibile per tutti, visto che l’azienda lo ha annunciato in Early Access e solo per il mercato USA. Ci possiamo aspettare però che, una volta a regime, il servizio arriverà anche in Italia.

Iniziando col parlare subito dei giochi, Amazon Luna metterà a disposizione oltre 100 giochi attraverso un abbonamento (in Early Access vengono richiesti 5,99 dollari al mese) fra cui Control, GRID, Abzu, Panzer Dragon, Sonic Mania, Metro Exodus, Overcooked 2, Rime. Grazie poi a una partnership esclusiva con Ubisoft, sul servizio arriveranno anche i nuovi Assassins Creed Valhalla e Fenyx Rising.

Parlando del prezzo e di cosa viene offerto, con 5,99 dollari al mese sarà possibile accedere in maniera illimitata al servizio con streaming fino a 1080p a 60 FPS (il 4K arriverà in seguito) e, cosa molto interessante, fino a 2 diverse sessioni di gioco contemporanee (tale dato scenderà a 1 per i giochi Ubisoft).

Sul fronte della disponibilità, Amazon sta facendo una scelta abbastanza strana per quanto riguarda Luna: il servizio inizialmente sarà disponibile sulle app per PC, Mac, Fire TV e, cosa interessante, anche su iPhone/iPad attraverso speciali applicazioni web (aggirando apparentemente le restrizioni di App Store), mentre gli utenti Android dovranno aspettare un po’.

Per giocare con Amazon Luna sarà possibile utilizzare qualsiasi controller Bluetooth ma l’azienda consiglia l’uso del suo gamepad proprietario dotato di tecnologia Cloud Direct (connessione WiFi direttamente ai server) che aiuterà a ridurre la latenza fino a 17 – 30 millisecondi.

Come detto in precedenza, purtroppo per la fase iniziale di accesso anticipato si parla solo di Stati Uniti ma siamo certi che, una volta a regime, Amazon Luna arriverà anche da noi in Italia.