Xbox Game Streaming sempre più invitante per gli utenti Android grazie all’acquisizione di Bethesda

Nonostante nell’attuale generazione di console sia finita inesorabilmente seconda, Microsoft si sta approcciando alla next-gen con alcuni assi nella manica niente male. Oltre a proporre Xbox Series X, una console più potente della PS5, allo stesso prezzo (499 euro) e un’alternativa più economica a 299 euro come Xbox Series S, il colosso americano sta puntando forte su xCloud, ufficialmente noto come Xbox Game Streaming, su tutti gli smartphone e tablet Android (per ora niente set-top-box e fork).

Xbox Game Streaming fa parte dell’abbonamento Gamepass Ultimate che, già di per se, offre tantissimo al prezzo mensile di 14,99 euro. Tuttavia, Microsoft lo sta arricchendo ancora di più: dapprima aggiungendo i giochi del servizio EA Play senza alcun aumento e ora, grazie all’acquisizione di Bethesda per 7,5 miliardi di dollari, assicurandosi alcuni franchise molto popolari come Doom, Fallout e The Elder Scroll.

Insomma, Microsoft sta puntando forte sul proprio servizio in abbonamento che fa da grande complemento per chi ha una Xbox oppure un PC da gaming con Windows 10 ma che, allo stesso tempo, è molto attraente per coloro vogliono godersi alcuni dei migliori giochi sulla piazza direttamente dal proprio smartphone o tablet Android (connessione ottimale permettendo).

Paragonando l’offerta di Xbox Game Streaming a 14,99 euro al mese con quella di Apple Arcade a 4,99 euro al mese (lo sappiamo che da un lato c’è un servizio di game streaming, dall’altro un servizio che necessita che i giochi siano scaricati), a nostro avviso la proposta di Microsoft è più allettante per coloro sono alla ricerca di giochi di qualità superiore sul fronte grafico e non.

Certo, gli utenti Android sono più fortunati di quelli Apple, visto che Xbox Game streaming non è disponibile (e probabilmente non lo sarà fino a quando le linee guida dell’App store non cambieranno radicalmente) sullo store di Apple.