Nel 2021 in arrivo le Emoji 13.1 con 217 nuove faccine

Al fine di avere delle emoji che vengano mostrate correttamente indipendente dal tipo di dispositivo elettronico (smartphone, computer, smartwatch) e di sistema operativo (Android, iOS, Windows), è stato deciso di creare uno standard accettato da tutti e gestito dal consorzio Unicode.

Unicode sono ormai molti anni che aggiorna la lista delle emoji, su consiglio dei propri soci o di enti vari, e nel 2021 è atteso l’esordio di ben 217 nuove faccine grazie alla revisione Emoji 13.1. Un numero così grande in realtà è dovuto all’accorpamento di due revisioni causato dalla pandemia di COVID-19 ha causato.

Come riepilogo per quelli di voi che non hanno seguito la saga delle emoji negli ultimi tempi, la revisione Emoji 13.1 è stata creata come versione provvisoria a causa del ritardo della Emoji 14.0, cosa causata dalla pandemia. Abbiamo sentito parlare di Emoji 13.1 per l’ultima volta un paio di giorni fa, quando sono state mostrate le versioni di Google.

L’elenco finale di 217 emoji per le Emoji 13.1 include una faccia che emette un sospiro, una faccia nascosta tra le nuvole, una faccia stordita, un cuore in via di guarigione, un cuore in fiamme, un uomo barbuto e una donna barbuta (per queste ultime due sono presenti anche diverse tonalità della pelle).

Tutte le nuove 217 proposte sono mostrate nell’immagine qui in basso:

Dato che la revisione Emoji 13.0 non è nemmeno arrivata su molti dispositivi (Google e Samsung li hanno recentemente introdotti sui loro smartphone e tablet), ci vorrà un po’ prima che la revisione 13.1 raggiunga tutti gli smartphone. Le stime migliori parlano di un generale 2021.

