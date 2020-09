Scythe: Digital Edition porta il gioco di strategia a un nuovo livello su Android

Ampiamente premiata come una delle migliori software house nell’eseguire porting di giochi su piattaforma Android, gli sviluppatori di Asmodee Digital hanno lanciato ufficialmente sul Play Store il nuovo Scythe: Digital Edition.

Si tratta di un gioco di strategia con molto successo nella sua versione per PC ma che finalmente è accessibile anche sugli smartphone e sui tablet Android.

Esistono tre modalità di gioco in :

Asimmetria : ogni giocatore inizia la partita con diverse risorse (energia, monete, senso del combattimento, popolarità…), un diverso luogo di partenza e un obiettivo segreto. Le posizioni di partenza sono pensate appositamente per contribuire all’unicità di ogni fazione e alla natura asimmetrica del gioco.

: ogni giocatore inizia la partita con diverse risorse (energia, monete, senso del combattimento, popolarità…), un diverso luogo di partenza e un obiettivo segreto. Le posizioni di partenza sono pensate appositamente per contribuire all’unicità di ogni fazione e alla natura asimmetrica del gioco. Strategia : Scythe ti offre un controllo pressoché totale sul tuo destino. Gli unici elementi dettati dal caso, oltre alla carta obiettivo segreta assegnata a ogni giocatore, sono le carte Incontro che peschi per interagire con gli abitanti delle terre da poco esplorate. Anche il combattimento è gestito attraverso un sistema di scelte in cui il caso e la fortuna non giocano alcun ruolo.

: Scythe ti offre un controllo pressoché totale sul tuo destino. Gli unici elementi dettati dal caso, oltre alla carta obiettivo segreta assegnata a ogni giocatore, sono le carte Incontro che peschi per interagire con gli abitanti delle terre da poco esplorate. Anche il combattimento è gestito attraverso un sistema di scelte in cui il caso e la fortuna non giocano alcun ruolo. Costruzione della macchina da guerra: puoi migliorare le tue abilità di costruzione per diventare più efficiente, costruire strutture per migliorare la tua posizione sulla mappa, arruolare nuove reclute nella tua fazione, attivare Mech per dissuadere l’invasione degli avversari ed espandere i tuoi confini per raccogliere tipi e quantità di risorse sempre maggiori. Tale aspetto crea una sensazione di energia e progresso nel corso dell’intera partita. L’ordine in cui sviluppi l’economia e la tecnologia della tua fazione contribuisce all’atmosfera unica del gioco, anche quando sei a capo della stessa fazione per l’ennesima volta.

Fra le principali caratteristiche citate dagli sviluppatori stessi troviamo:

Adattamento ufficiale del pluripremiato gioco da tavolo

Gioco di strategia basato su quattro colonne portanti: esplora, espandi, sfrutta e stermina

Personalizza la Plancia per affinare la tua strategia

Scegli una specialità per vivere partite uniche: Contadino, Industriale, Ingegnere, Patriota o Meccanico.

Combatti contro la IA, gioca contro i tuoi amici nella modalità Hotseat o affronta avversari da tutto il mondo nella modalità Online

Non perderti le illustrazioni retro-futuristiche del genio artistico di Jakub Rozalski!

Come la maggior parte dei giochi Asmodee Digital, Scythe: Digital Edition è una versione premium ed è disponibile per 8,99 euro, che tra l’altro è un prezzo di 11 euro inferiore rispetto alla versione Steam. Chiaramente non sono inclusi annunci pubblicitari o acquisti in-app.

