Google Pay si rifà il look con una nuova UI

Che sia per via della pandemia, per la semplicità offerta nel pagare o per l’espansione verso nuovi partner, Google Pay sta vedendo una popolarità sempre maggiore. Avere infatti la comodità di poter pagare con lo smartphone sfruttando un conto virtuale più sicuro e immune agli scam è senza dubbio una comodità non da poco (anche se di contro si cedono ancora più dati a Google). Ad ogni modo, seppur non nelle funzionalità, Google Pay ha ricevuto un nuovo aggiornamento che ne ha aggiornato l’interfaccia grafica.

Il nuovo look inizialmente è apparso solo su alcuni smartphone all’inizio di settembre, ma ora sempre più persone riferiscono di avere il design rinnovato dell’app.

La nuova interfaccia elimina la barra dei tab inferiore e sposta tutta la navigazione nel menu ad hamburger. Questa è una scelta piuttosto strana da parte di Google, visto che il menu ad hamburger è stato via via sempre più rimpiazzato nelle app (anche quelle di Google) per via dell’interferenza con la gesture di navigazione “Back”.

Ad ogni modo, la home page ridisegnata dà accesso solo a un carosello delle carte di pagamento e a un elenco scorrevole delle carte fedeltà. Il pulsante flottante nell’angolo in basso a destra consente invece di aggiungere nuove carte di pagamento, programmi fedeltà, carte regalo e biglietti dei mezzi pubblici.

Si possono riordinare le carte di pagamento tramite una voce nel menu ad hamburger, dove si trovano anche la attività di pagamento (cronologia), i pass scaduti e un’indicazione di verifica sul corretto funzionamento dei pagamenti contactless.

Allo stesso tempo, la UI delle impostazioni è stata consolidata: non ci sono più due menu di primo livello per Generale e Notifiche, ma tutte le opzioni sono immediatamente accessibili.

Insomma, niente di rivoluzionario ma è già una seconda novità visiva per Google Pay dopo quella introdotto con Android 11 e l’integrazione nel menu di spegnimento.

