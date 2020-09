Xbox Game Streaming non funziona su Android TV, Fire TV o Chromebook

Da un paio di giorni è ufficialmente disponibile il nuovo Xbox Game Pass Ultimate con xCloud (chiamato formalmente Xbox Game Streaming), il quale permette di godersi oltre 150 giochi non solo su console e PC ma anche dal proprio smartphone Android, sfruttando delle sessioni di game streaming. Sin da subito però è nata spontanea la domanda sul funzionamento di xCloud anche su altre versioni di Android, come ad esempio Android TV o Fire OS di Amazon (fork di Android ma pur sempre con lo stesso codice sorgente).

A distanza di qualche ora da quando abbiamo avuto questo dubbio il supporto tecnico di Microsoft ha risposto ufficialmente fornendo però notizie negative: “I dispositivi che eseguono versioni modificate, alternative o emulate del sistema operativo Android (inclusi, ma non limitati a: Chrome OS, Fire OS, OxygenOS, Android TV, Android Auto o BlueStacks) non supporteranno il cloud gaming“.

Cloud gaming is not currently supported on iOS devices. Also, devices that run modified, alternate, or emulated versions of Android OS (including, but not limited to: Chrome OS, Fire OS, OxygenOS, Android TV, Android Auto, or BlueStacks) will not support cloud gaming.

— Xbox Support (@XboxSupport) September 15, 2020