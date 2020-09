ColorOS 11 ufficiale: novità e tutti gli smartphone OPPO che verranno aggiornati

OPPO ha annunciato ufficialmente la nuova ColorOS 11, ROM basata sul sistema operativo Android 11 che arriverà su ben 28 degli smartphone attualmente in catalogo (oltre ovviamente che su quelli che verranno lanciati in futuro). L’annuncio fa di OPPO uno dei primissimi produttori a rilasciare una roadmap di aggiornamento legata al nuovo Android 11.

Prima di proseguire, non ci siamo sbagliati sul nome: OPPO ha voluto di proposito allineare il numero di versione della propria ROM con l’attuale versione di Android, così da non creare confusione negli utenti.

Le novità di ColorOS 11 basato su Android 11

Visivamente, la ColorOS 11 sembra ancora più snella dell’attuale ColorOS 7 con il suo stile unico e diverse opzioni di personalizzazione per gli utenti. oltre a tutte le nuove straordinarie funzionalità di Android 11, Oppo sta portando un nuovo motore di animazione chiamato UI First 2.0 che promette un migliore utilizzo della RAM e una migliore adattamento al refresh rate adattivo.

Introducing the new #OPPOColorOS11 Always-on Display feature, it offers a wide variety of styles and patterns to truly represent your style. The content of Always-on Display is not just automatically generated, but created by users with just one stroke to craft a unique pattern. pic.twitter.com/76rL5geUt3 — ColorOS (@colorosglobal) September 14, 2020

La Dark Mode ora include 3 combinazioni di colori con intensità di oscurità variabile e può essere regolata per adattarsi alle icone e allo sfondo della home page. Inoltre, Oppo offre finalmente un vero Always-On Display arricchito di funzionalità che consentono di personalizzare stili e modelli.

Today, we live a busy life. To make multitasking easier, we released the Quick Return Bubble in ColorOS 7.2, and with #OPPOColorOS11, we're bringing FlexDrop. Swipe to resize the APP into a small floating window or an even smaller mini-window. pic.twitter.com/ViViH7ikYY — ColorOS (@colorosglobal) September 14, 2020

La funzione FlexDrop consente di ridimensionare le app supportate in una finestra mobile o in una mini finestra ancora più piccola per un multitasking più semplice e immediato.

We are combining 2 iconic features from OPPO and Google and developed the 3-finger translate, powered by Google Lens. Take a screenshot with the 3-finger gesture and instantly translate the content to any language. How would you use this feature? Share below! #OPPOColorOS11 pic.twitter.com/tIwvuG2gVp — ColorOS (@colorosglobal) September 14, 2020

Un’altra caratteristica interessante è la gesture di traduzione a 3 dita che è stato sviluppato insieme a Google: offre traduzioni istantanee per qualsiasi contenuto presente sullo schermo senza la necessità di uscire dall’app.

La modalità Super Power Saving offre agli utenti l’accesso a sei app che possono essere eseguite in maniera prolungata anche quando la batteria raggiunge il 5% o un valore inferiore. Oppo afferma che la modalità garantisce fino a 12 ore in standby, 1 ora di telefonate e 90 minuti di SMS.

ColorOS 11: roadmap di rilascio

Oppo rilascerà l’aggiornamento ColorOS 11 in due ondate: una versione globale basata sulla beta di Android 11 in questi giorni per la serie Find X2 e successivamente per la serie Reno3 e Reno 4 alla fine di questo mese.

Gli utenti europei invece ottengono programmi di rilascio separati in base allo smartphone che iniziano a novembre nell’Europa orientale e dicembre per gli utenti dell’Europa occidentale.

