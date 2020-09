Huawei spiega le differenza fra HarmonyOS 2.0 e Android

Durante la HDC Developer Conference di Huawei è stato lanciato ufficialmente Hongmeng OS 2.0 (per noi europei HarmonyOS 2.0). Dopo il lancio della nuova versione del sistema operativo, la società ha anche rilasciato l’aggiornamento alla EMUI 11.

Dopo la conferenza, Wang Chenglu, presidente del dipartimento Consumer Business Software di Huawei, ha parlato con i media. Per lui, Hongmeng OS sta andando molto bene ed Hongmeng OS 2.0 è completamente diverso dal sistema Android.

Wang Chenglu ha dichiarato: “Potete pensare ai dispositivi con il sistema operativo Hongmeng come a moduli piuttosto che a singoli terminali. Ad esempio, perché il sistema Windows può collegare una stampante e un PC direttamente? Il motivo è che le stampanti attuali sono progettate in base al framework Windows. Questo è anche il caso di Hongmeng OS 2.0, che tratta un dispositivo altrimenti indipendente come un modulo che può essere richiamato in qualsiasi momento in base alla richiesta. Ci sono due modi per chiamarlo, uno è che gli utenti possono sceglierlo da soli, proprio come gli utenti scelgono la fotocamera quando scattano le foto, e l’altro è che possono usarlo secondo le raccomandazioni del sistema “.

Per Huawei questo diverso aspetto che sta al core del sistema operativo è la vera novità del suo sistema operativo. La distribuzione di Hongmeng OS può includere un flusso costante di dispositivi e, in futuro, ogni accessorio sarà una periferica compatibile l’una con l’altra.

Ricordiamo che il primo smartphone con a bordo HarmonyOS 2.0 dovrebbe arrivare nel 2021, seguendo una rigida roadmap di rilascio dei vari SDK per gli sviluppatori e gli OEM. Tale roadmap è già partita in questi giorni con il lancio del sito web ufficiale e la resa open source del codice sorgente.

VIA