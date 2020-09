Samsung Galaxy Z Fold 2: ecco il test batteria

Al di là dell’avere un form factor del tutto innovativo e che ancora quasi nessuno ha avuto modo di usare, il Samsung Galaxy Z Fold 2 è uno smartphone proprio come tutti gli altri. Ciò significa che le metriche che le persone usano per giudicarne la qualità sono sempre le stesse: performance, display e batteria.

Relativamente alla batteria, i colleghi di Phone Arena hanno realizzato un test sull’autonomia del nuovo Samsung Galaxy Z Fold 2, cercando poi di capire come si comporta con un uso quotidiano e con un uso gaming nei confronti della concorrenza.

Il primo test che è stato condotto riguarda la navigazione web. Navigare sul grande schermo AMOLED flessibile richiede un bel poà di energia della batteria del Galaxy Z Fold 2. Il telefono segna 7 ore nel test di navigazione, che sono 5 ore in meno sia del Galaxy Note 20 Ultra che del Galaxy S20 Ultra. Stranamente, la modalità di visualizzazione a 120Hz non cambia molto. Il tempo di navigazione si riduce di circa 20 minuti, ma il quadro generale in questo test non è entusiasmante.

Nel test di riproduzione video in streaming, il Samsung Galaxy Z Fold 2 è alla pari con il suo fratello non pieghevole: il Note 20 Ultra. Non è un risultato enorme, tuttavia, dato che il Note 20 Ultra non ha avuto delle performance buone nel test di riproduzione video di YouTube. Stranamente però il Galaxy S20 Ultra si comporta decisamente meglio.

Il Galaxy Z Fold 2 è un dispositivo potente e giocare su un telefono pieghevole è qualcosa di veramente interessante. Purtroppo, la durata della batteria è tutt’altro che abbondante con un valore di circa 5 ore. Ancora una volta, questo risultato è quasi identico a quello che il Note 20 Ultra è stato in grado di ottenere a 120Hz.