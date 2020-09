The Crew 2 gratis su Google Stadia per tutto il week-end

Preparatevi a un altro capitolo dei Free Play Days di Google Stadia, con il servizio che metterà a disposizione in maniera del tutto gratis sul proprio store il gioco The Crew 2 per tutto il week end che va dal 3 settembre al 6 settembre.

Proprio come l’ultima volta con Borderlands 3, se siete abbonati a Stadia Pro, potrete giocare a The Crew 2 tutto il tempo che desiderate in maniera gratis dal 3 al 6 settembre. Passato il fine settimana però, dovrete pagare se vorrete continuare a giocarci (i progressi fatti durante il periodo gratuito verranno trasferiti).

Per chi non lo sapesse, The Crew 2 è un gioco open world che segue le vicende di un giocatore senza nome, con l’obiettivo di diventare un’icona negli Stati Uniti vincendo in tutte le discipline di corse disponibili nel gioco.

Ci sono quattro discipline: Street Racing, Off Road, Freestyle e Pro Racing. In Street Racing, il giocatore è assistito da Latrell. In Off Road, il giocatore è assistito da Tucker “Tuck” Morgan. In Freestyle, il giocatore è assistito da Sofia e suo padre. In Pro Racing, il giocatore è assistito da Alexis.

Inoltre, The Crew 2 è caratterizzato da un ambiente aperto e permette di girare in piena libertà attraverso una ricreazione in scala ridotta degli Stati Uniti. Il tutto prendendo il controllo, oltre alle macchine, anche di altri tipi di veicoli tra cui aeroplani, motocicli e motoscafi (ognuno con una propria fisica di controllo).

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che i giochi gratuiti offerti agli abbonati a Google Stadia Pro nel mese di settembre sono ben 6: Hitman, Hello Neighbor, Super Bomberman Online R, Gunsport, Metro Last Light Redux e Embr.

