Pokémon GO non funzionerà più su questi smartphone

Sviluppare un gioco per smartphone Android e iPhone è ormai sempre più facile grazie elle numerose piattaforme e ai corsi online. Tuttavia, la cosa si fa molto più complicata quando bisogna supportare, con gli aggiornamenti, sempre più versioni di sistemi operativi. Questo aspetto impatta anche le grandi software house come Niantic che, di recente, ha comunicato che da ottobre diversi smartphone Android, iPhone e iPad non riceveranno più aggiornamenti di Pokémon GO (potrete però gustarvi un gioco simile ma basato su The Witcher).

Se usate un iPhone o un dispositivo Android meno recenti, non sarete più in grado di giocare a Pokemon GO da ottobre. In un prossimo aggiornamento di Pokemon GO in arrivo ad ottobre, Niantic terminerà il supporto per i dispositivi con i sistemi operativi Android 5 Lollipop, iOS 10 e iOS 11. Oltre a questi dispositivi, Niantic ha annunciato che i dispositivi iPhone 5s e iPhone 6 non saranno più supportati dopo che l’aggiornamento di ottobre verrà rilasciato.

A voler guardare i numeri, non dovrebbero esserci troppe persone che usano ancora smartphone con Android 5, iOS 11 e iOS 11 e che sono appassionati di Pokemon GO. Coloro che si aggrappano ancora a questi dispositivi molto vecchi, per qualsiasi motivo, dovranno passare a telefoni più recenti se vorranno continuare a giocare al loro gioco preferito.

Come detto all’inizio, non è insolito che gli sviluppatori interrompano il supporto per i dispositivi meno recenti mentre reindirizzano le proprie risorse per far funzionare meglio le proprie app e servizi sui prodotti moderni.

Se siete una delle persone interessate da questo cambiamento, avete poco più di un mese per passare a un altro smartphone che sarà ancora in grado di eseguire Pokemon GO dopo l’aggiornamento di ottobre.

