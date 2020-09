La nuova Chromecast 2020 “Sabrina” sarà meno costosa dell’attuale Chromecast Ultra

I prezzi per l’imminente Chromecast 2020 di Google con a bordo il sistema operativo Android TV potrebbero essere trapelati per gentile concessione di alcuni rivenditori USA. Sulla base dei prezzi trapelati, il nuovo dispositivo potrebbe arrivare sul mercato tra $50 e $60 nelle tre colori Rock Candy, Como Blue e Summer Melon.

In questo momento, abbiamo due prezzi diversi per la Chromecast 2020 a seconda del rivenditore. C’è il prezzo di $50 nel catalogo di Home Depot mentre altri rivenditori come Walmart e Target stanno promuovendo un prezzo di $60. Uno di questi deve essere un “place holder” (o alcuni rivenditori stanno ottenendo ottime offerte per il giorno del lancio), ma non sappiamo quale.

Facciamo notare che il nome “Abbey” nelle immagini sopra è per il telecomando in dotazione, quindi sarà incluso nel prezzo di acquisto.

Ad ogni modo, Google sarebbe sciocca a proporre il proprio dongle multimediale di nuova generazione a prezzi superiori rispetto alla concorrenza delle Amazon Fire Stick: $50 – $60 (che in Italia potrebbero tradursi in 59,99 – 69,99 euro) lo porterebbe in parità con le altre offerte del mercato e, cosa molto interessante, meno del Chromecast Ultra: per coloro che hanno investito nell’ecosistema di Google, potrebbe sembrare una sorta di concorrenza interna al ribasso.

Purtroppo una data di rilascio non è ancora nota, anche se i dettagli relativi al dongle sono trapelati in maniera leaked e anche attraverso delle certificazioni ufficiali. A voler scommettere, crediamo che la presentazione e il lancio della nuova Chromecast 2020 “Sabrina” avverrà durante l’evento dedicato ai nuovi Pixel 5 e Pixel 4a 5G, il quale dovrebbe tenersi nel mese di ottobre (a meno che i piani di Google non siano stati modificati).

