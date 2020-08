Samsung Galaxy Note20 Ultra: raffreddamento in rame per alcuni, in grafite per altri

Samsung ha introdotto un sistema di raffreddamento a liquido piuttosto interessante con il Galaxy S7, e da allora lo utilizza su tutti i top di gamma. Tuttavia, il teardown che iFixit ha recentemente fatto rivela che Samsung sta effettivamente spedendo i Galaxy Note20 Ultra con due tipi di sistemi di raffreddamento: uno ha il raffreddamento a liquido (o, più precisamente, il sistema della camera di vapore in rame) e l’altro è un pad termico in grafite.

Nonostante la differenza abbastanza marcato in termini di materiale, questo potrebbe non essere un problema così grande come alcuni stanno facendo sembrare. I colleghi di iFixit hanno parlato con un ingegnere di sistemi termici di nome Greg Kramer, che ha rivelato che non c’è molta differenza nelle prestazioni tra le camere di vapore e le pastiglie di grafite.

Kramer teorizza anche che il doppio fornitore per i sistemi di raffreddamento potrebbe essere dovuto alla concorrenza interna, con Samsung che ha riunito più team di ingegneri per trovare diverse soluzioni termiche e determinare quale sia il più economico.

Sempre secondo Kramer, Samsung stima di aver venduto fino a 1.000.000 di unità aggiuntive quando ha introdotto per la prima volta il sistema a camera di vapore esclusivamente a causa della novità di avere un telefono raffreddato a liquido. Ma con il Note20 Ultra, che è molto più costoso e telefono di nicchia, la società potrebbe aver ritenuto che i costosi sistemi a camera di vapore non valessero il costo aggiuntivo.

Kramer osserva infine che le camere di vapore sono piuttosto delicate e soggette a gonfiore anche se leggermente surriscaldate. Avere una doppia fonte per diversi componenti non è una novità per l’industria degli smartphone (Samsung ha già utilizzato diversi fornitori per sensori e batterie della fotocamera), ma ci si potrebbe chiedere perché esattamente l’azienda stia sperimentando diversi metodi di raffreddamento su un dispositivo da oltre 1300 euro.

Vale la pena notare che i diversi sistemi di raffreddamento non sono limitati a modelli specifici: sembra essere una cosa completamente casuale.

