Come giocare a Fortnite “Stagione 4” su Android

Con la battaglia legale che sta andando avanti fra Epic Games e Google, coloro che ci stanno rimettendo maggiormente sono sicuramente gli utenti di Fortnite, i quali non possono più scaricare il gioco dal Play Store. Ma, a differenza di iOS, Android è un sistema operativo open source e il Play Store non è il solo store di applicazioni. In questa breve guida, vi mostriamo come scaricare l’Epic Games Store sul vostro smartphone o tablet Android e mettere le mani su Fortnite “Stagione 4”.

Precisiamo che se avete installato Fortnite dal Google Play Store prima che questo venisse rimosso, sarete comunque in grado di giocare (proprio come sui dispositivi iOS), ma non essendo in grado di ricevere alcun aggiornamento delle funzionalità, non sarà possibile godersi la nuova espansione della Stagione 4.

Come installare l’Epic Games Store su Android

Quando Epic rilasciò per la prima volta Fortnite su Android, lo fece senza passare dal Google Play Store ma costringendo gli utenti a scaricare il proprio Epic Games Store e, da lì, scaricare il file APK di Fortnite (solo in seguito arrivò sul Play Store). Ebbene, questo è lo stesso identico processo che bisogna fare ora. Per chi non lo sapesse, l’Epic Games Store è uno store digitale di giochi molto simile al Play Store ma, invece di essere sviluppato da Google, è sviluppato da Epic.

Per procedere al download dell’Epic Games Store, bisognare recarsi con un browser web qualsiasi dello smartphone sul sito https://fortnite.com/android e scaricare il file APK da installare manualmente (per chi ha uno smartphone Samsung è possibile anche scaricare Fortnite attraverso il Galaxy Store).

Se scaricate l’APK, attendete che finisca il download, quindi toccate il pulsante Apri. A seconda della versione di Android, potrebbe essere richiesto di consentire al browser di installare le applicazioni da fonti sconosciute. Abilitare l’interruttore nelle Impostazioni, quindi tornare indietro e confermare l’installazione.

Successivamente, l’app Epic Games apparirà sulla schermata iniziale e, da lì, potrete cercare il gioco Fortnite e installarlo. L’Epic Games manterrà Fortnite aggiornato in futuro, quindi le azioni legali in corso di Epic con Apple e Google non avranno alcun effetto su tale versione del gioco.