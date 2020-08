Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 | Novità Marvel

Se da un lato Epic Games è impegnata nel fare causa ad Apple e Google per i loro comportamenti anti concorrenziali e monopolistici che tengono sull’App Store e sul Play Store, dall’altro continua incessantemente ad aggiornare il suo titolo di punta, Fortnite, con nuovi contenuti e nuove modalità. Con Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, la software house ha annunciato una partnership profonda con la Marvel che sta portando nel gioco molti degli eroi (e super cattivi) più amati della TV e del cinema.

Chi acquisterà il ​​nuovo Battle Pass del gioco, sarà in grado di sbloccare skin di personaggi iconici come Iron Man (Avengers), Tempesta (X-Men), Doctor Destino (Fantastici 4), Groot (Guardiani della Galassia), Silver Surfer (Fantastici 4), Mystica (X-Men) e She-Hulk (anticipazione di un nuovo film Marvel in lavorazione).

Tutti i giocatori potranno anche usare super poteri come Arcane Gauntlets del Dottor Destino, Groot’s Bramble Shield e Silver Surfer’s Board durante ogni partita, così come visitare dei luoghi simbolo.

Insieme agli eroi e malvagi Marvel, sull’isola sono arrivati anche i loro luoghi simbolo. Lanciati sull’isola per scoprire ambientazioni nuove e in arrivo come il dominio di Destino, il cimitero di Sentinel e altro.

Per quanto riguarda le armi di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, c’è una grande novità portando in gioco dalle Stark Idustries di Tony Stark:

Le Stark Industries presentano il loro nuovo fucile a energia, un’arma unica nel suo genere che ti dà vantaggi diversi a seconda di come prendi la mira. Stark industries ti copre le spalle. Abbatti i droni da consegna rifornimenti stark che circondano i punti di atterraggio dei quinjet in giro per la mappa per ricevere armi potenti e abilità eroe.

L’obiettivo finale in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4? Salvare il mondo dal super cattivo Galactus, ovvero il divoratore di pianeti. Per una comprensione più profonda del conflitto, incentrato sul malvagio Galactus, un fumetto di preludio sarà disponibile all’interno dell’Helicarrier.

FONTE