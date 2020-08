OnePlus vuole conquistare anche la fascia bassa: pronto uno smartphone con Snapdragon 460

C’è stato un tempo in cui appena si pensava all’azienda OnePlus venivano associati allo smartphone “flagship killer” lanciato di anno in anno con super specifiche e prezzo economico. Bene, quei giorni sono ormai alle spalle visto i costi dei top di gamma OnePlus anche se, come espansione della propria offerta, il colosso cinese ha già lanciato un super medio gamma come OnePlus Nord. Nel recente passato abbiamo sentito voci sulla volontà di entrare anche nella fascia bassa del mercato con almeno tre smartphone di fascia entry-level, senza tuttavia alcuna conferma. Nelle scorse ore però qualcosa si è mosso, con un dettaglio ufficioso trapelato in rete.

Secondo frammenti di codice scoperti da @_the_tech_guy, uno smartphone OnePlus economico alimentato dal Qualcomm Snapdragon 460 è in arrivo.

Upcoming budget smartphone from OnePlus comes with Qualcomm Snapdragon 460 SOC (SM4250). pic.twitter.com/q9Dy5qIMdj — the_tech_guy (@_the_tech_guy) August 22, 2020

Praticamente non si sa nulla del telefono. Ci sono solo due cose che posiamo dire per certo in questo momento: prima di tutto, poiché lo Snapdragon 460 è pensato per i telefoni solo LTE, questo misterioso telefono non avrà accesso alle reti di nuova generazione (si tratterebbe del primo modello nel 2020 di OnePlus); in secondo luogo, poiché equipaggerebbe di un chip della serie 400 di Qualcomm, il nuovo smartphone di OnePlus è destinato ad essere economico e sembra probabile un prezzo inferiore ai 250 euro.

In attesa di avere maggiori informazioni sull’argomento (senza nulla togliere a questo indizio che è stato comunque fornito, seppur indirettamente, dall’azienda stessa), vi vogliamo ricordare che OnePlus One è tornato in vita con Android 10 grazie alla versione ufficiale di LineageOS 17.1 e di dare un’occhiata alle 3 modifiche che avremmo apportato al modello Nord per renderlo ancora migliore e competitivo sul mercato.

