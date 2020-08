Su Google Maps arriva la vista dettagliata degli elementi naturali

Google Maps è uno dei modi migliori per navigare nel mondo e sta migliorando ulteriormente con visualizzazioni più dettagliate di elementi naturali che riflettono in modo più accurato il terreno della Terra. Una visualizzazione del terreno più dettagliata sta venendo rilasciata e promette di rendere i viaggi a piedi più sicuri, più facili ed efficienti.

Grazie ai progressi nella sua tecnica di mappatura dei colori, Google sta acquisendo immagini satellitari e le utilizza per generare mappe più complete e vivaci su scala globale sfruttando una serie di algoritmi proprietari. Questo aggiornamento rende le aree più divertenti da esplorare e consente di avere un’idea migliore del tipo di terreno che si attraverserà lungo il percorso. Caratteristiche naturali come deserti, foreste, cime innevate, prati e mari appariranno più realistici.

Insieme a visualizzazioni più realistiche degli ambienti naturali, Google sta aggiungendo anche informazioni stradali altamente dettagliate nel tentativo di aiutare gli utenti a spostarsi in modo più sicuro ed efficiente. In particolare, è possibile vedere con precisione dove sono posizionati marciapiedi, strisce pedonali e isole pedonali, per non parlare del funzionamento dei semafori. Queste funzionalità appena descritte però inizieranno a essere implementate a Londra, New York e San Francisco nei prossimi mesi anche se Google prevede di espandersi in altre città in seguito.

Sebbene non tutte le aggiunte recenti di Google Maps siano le più utili, il servizio continua a trattenere la stragrande maggioranza degli utenti sia su Android che su iOS. Con le nuove funzionalità di oggi, Google Maps sta diventando ancora più prezioso per i viaggiatori del mondo e gli escursionisti.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento, potete procedere al download dell’ultima versione di Google Maps sfruttando questo link che vi riporterà direttamente sul Play Store.

VIA