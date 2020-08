Motorola Moto G8: disponibili al download i codici sorgenti kernel basati su Android 10

Torniamo a parlare di Motorola in un back-to-back che ci ha portato dapprima ad attenzione il nuovo smartphone di fascia bassa Moto E7 Plus e ora a parlare del rilascio dei codici sorgenti del kernel di Motorola Moto G8 basati su Android 10. Con tale rilascio, Motorola va a completare la serie dopo che li aveva rilasciati per il Moto G8 Play.

Per chi non lo sapesse, la pubblicazione dei sorgenti kernel è un passo obbligatorio per tutti i produttori che vogliono utilizzare il sistema operativo Android.

Google prende una versione principale del kernel Linux e poi la modifica per supportare l’ultima versione di Android, chiamandola “kernel comune Android”. I produttori di chipset prendono quindi il kernel comune Android e lo modificano ulteriormente per creare un kernel specifico per i propri SoC. Gli OEM prendono quindi il kernel specifico del SoC e apportano ulteriori modifiche per supportare il loro hardware o i componenti del fornitore extra: questo è un kernel specifico del dispositivo.

Il rilascio per Moto G8 è un’ottima notizia anche perché i due smartphone sono dotati, sin dalla fabbrica, di Android 9 Pie. Ciò vuol dire che possono contare sul Project Treble, voluto da Google per semplificare il rilascio degli aggiornamenti e, in maniera indiretta, per rendere molto più semplice lo sviluppo di ROM Custom. Non ci stupiremmo infatti se già i primi lavori per portare LineageOS 17.1 o qualche altra ROM basata su Android 10 fossero iniziati.

Nel caso foste interessati al download dei codici sorgenti kernel appena rilasciati per il Motorola Moto G8, vi basterà cliccare su questo link per essere inviati nella pagina dedicata su Github.