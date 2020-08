Motorola Moto E7 Plus: le specifiche pre-annunciano un best buy della fascia bassa

Motorola è ormai diversi anni che immette sul mercato degli ottimi smartphone di fascia bassa e di fascia media e, seppur negli scorsi mesi si è concentrata prevalentemente sulla fascia alta con il lancio di Moto Edge e Moto Edge+, si appresta a lanciare un nuovo super smartphone di fascia bassa. Stiamo parlando del Motorola Moto E7 Plus.

Il Moto E7 già presente sul mercato integra lo Snapdragon 632 e, stando a indiscrezioni passate, anche il modello con il marchio Plus sarebbe rimasto con un chipset della serie Snapdragon 600. Tuttavia, a quanto pare, Motorola sembrerebbe aver deciso di dotare lo smartphone dello Snapdragon 460, versione meno potente ma che sicuramente aiuterà a tenere basso il prezzo di vendita.

Tale SoC è dotato di una CPU octa-core ed è accoppiato con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (il nuovo standard per gli smartphone da qualche mese a questa parte). Sebbene non sia menzionato da nessuna indiscrezione, è lecito attendersi che il Motorola Moto E7 Plus venga dotato, sin dalla fabbrica, di Android 10 e le solite personalizzazioni Motorola. Il tutto sperando in un aggiornamento ad Android 11 una volta rilasciato il software (intorno alla fine di agosto).

Per quanto riguarda la batteria, Motorola sembra aver imparato dalla popolarità dei suoi smartphone a marchio Power, decidendo di dotare il Moto E7 Plus di un’enorme unità da 5.000 mAh che dovrebbe supportare un qualche tipo di ricarica rapida.

A completare il pacchetto c’è un display da 6,5 ​​pollici con notch accoppiato con una singola fotocamera anteriore. Posteriormente invece il comparto fotografico è formato da una doppia fotocamera (sensore da 48 megapixel e una seconda fotocamera non specificata, abbinate a un flash LED e un sistema di messa a fuoco automatica laser).

Purtroppo rimane ancora un mistero la data di presentazione anche se, per non lasciare troppo spazio alla concorrenza, non dovrebbe essere molto lontana.

VIA